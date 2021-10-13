Внешний долг России с начала года увеличился до 489,2 млрд долларов

Объем внешнего долга России на 1 октября 2021 года составил 489,2 млрд долларов и увеличился с начала года на 21,9 млрд долларов или на 4,7%. Такую оценку дал в среду Банк России. Регулятор оценивает показатель в долларах США.

"Определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в III квартале специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов, предоставление которых странам в соответствии с установленными МВФ подходами отражается в составе внешнего долга центрального банка", - уточнил регулятор.

По оценке ЦБ, долговые обязательства органов государственного управления выросли за январь-сентябрь 2021 года на 2,5 млрд долларов до 67,8 млрд долларов в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях.

В то же время иностранные долговые обязательства частного сектора за период с начала года практически не изменились: увеличение задолженности банков перед нерезидентами на 5,8 млрд долларов США до 77,9 млрд долларов было частично нивелировано снижением внешнего долга прочих секторов на 4,9 млрд долларов до 312,0 млрд долларов, уточнил Банк России.