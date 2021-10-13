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13.10.2021 19:21
Рубрика: Власть

Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 13 октября на заседании военного совета ВМФ главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов представил руководящему составу нового начальника Главного штаба Александра Носатова. В своем нынешнем качестве он является еще и первым заместителем главкома.

Фото: АО "Адмиралтейские верфи"
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"Уверен, что опыт, которым обладает адмирал Александр Михайлович Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, оперативно и качественно организовывать работу", - отметил Евменов на церемонии.

До перехода на нынешнюю должность адмирал Носатов командовал Балтийским флотом. Теперь этот пост занимает Виктор Лиина. Известно, что накануне представления Носатов участвовал на Адмиралтейских верфях в церемонии принятия в боевой состав флота новой дизель-электрической подлодки "Магадан".

А несколькими днями ранее о назначении адмирала первым заместителем главкома ВМФ объявил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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