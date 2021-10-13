Володин: Нобелевская премия мира вызывает много вопросов к выбору лауреатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе журналистов прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Он сообщил, что рад за него, но в принципе к отбору лауреатов есть вопросы.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту Дмитрию Муратову.

"Я Муратова знаю давно, я за него рад, - сказал журналистам Володин. - Что касается самой Нобелевской мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов".

Он уточнил, что не существует понятных критериев оценки вклада и заслуг кандидатов на получение премии.

"Среди примеров таких необъяснимых решений - присуждение этой премии Бараку Обаме и Михаилу Горбачеву, - уточнил спикер. - Потому что и один, и другой своими действиями - умышленными или не умышленными - принесли страдания огромному количеству людей".