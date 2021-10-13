Впервые в мире режиссер и актриса снимают фильм на околоземной орбите

Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, а также участники космического полета - актриса Пересильд и режиссер Шипенко - отправились 5 октября на МКС на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур.

Корабль пристыковался к модулю "Рассвет" Международной космической станции спустя почти 3,5 часа после старта. Возвращение экипажа на Землю ожидается уже в следующее воскресенье. Что поразительно, сам процесс стыковки в точности повторил тот, который снял в своем фильме "Салют-7" режиссер Клим Шипенко. Стыковка в жизни, как и в кино, прошла вручную. Но теперь режиссер и актриса снимают кино на порядок выше. Фильм с рабочим названием "Вызов" будет первой кинолентой, снятой непосредственно в космосе. И в этом плане Россия обогнала Америку.

Некоторое время назад визионер и специалист по новым технологиям Илон Маск объявил о том, что планируется снять первый фильм в космосе с Томом Крузом в главной роли. Однако наши "бойцы" из съемочной группы прошли за 4 месяца ускоренную подготовку и вылетели в космос раньше. Хотя старт космического корабля с Томом Крузом также планировался на октябрь 2021 года.

Интерес к полету Шкаплерова, Шипенко и Пересильд был таков, что трансляция в целом, по данным, предоставленным Первым каналом, собрала более 13 млн просмотров в интернете. Прежде всего - на интернет-ресурсах Первого канала и его официальных аккаунтах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Для сравнения - это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения".

Онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе Яндекс.Дзен и в социальной сети "Тик-Ток". Кроме этого, более 220 тысяч раз пользователи запустили виртуальную ракету в приложении Первого канала, что стало первым примером масштабной интеграции технологии дополненной реальности и традиционного телеэфира.

Про полет в космос нашей съемочной группы у нас писали практически все СМИ, но и иностранные не отставали.

В этой миссии "одновременно присутствует магия космоса, драматургия телевизионного реалити и дух одного из величайших соперничеств в мире", - пишет CBC Canada

"Список того, в чем СССР лидировал в космосе, легендарен: первый спутник, первая собака, первый космонавт, первая женщина. И, похоже, в список будет вписана новая строчка: Россия отправила на МКС актрису и режиссера для съемок первого художественного фильма на орбите - и опять объехала американцев", - писала The Guardian.

"Всего пару недель назад мы говорили о первом полностью штатском орбитальном экипаже, состоявшем только из американцев, а теперь мы говорим об актерах, отправившихся в космос всего минуту назад... Они, русские, и в этом они нас обошли", - Good Morning America, ABC.

"Эта миссия стала зрелищем задолго до того, как "Союз" оторвался от земли на Байконуре, потому что в ней одновременно присутствует магия космоса, драматургия телевизионного реалити и дух одного из величайших соперничеств в мире", - CBC Canada.

Интерес к полету Шкаплерова, Шипенко и Пересильд был таков, что его трансляция уже собрала более 13 млн просмотров в интернете. Фото: 1tv.ru

"Том Круз НЕ СТАНЕТ первой кинозвездой в космосе: на МКС для съемок фильма отправится русская актриса Юлия Пересильд", - Daily Mail.

"НАСА вело переговоры с Томом Крузом о съемках фильма на орбите, а потом первенство в этой области захватила Россия", - AP News.

"Запуск съемочной группы "Вызова" позволяет России обойти Соединенные Штаты в последней главе космического противостояния держав. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко попадут в космос раньше Круза, о планах которого полететь на ракете SpaceX в НАСА объявили еще в прошлом году", - Reuters.

О чем же фильм, который будут снимать в космосе? Жанр картины - космическая драма. Авторы сценария - Клим Шипенко и Бакур Бакурадзе, Иван Заморов, Наиля Малахова. Продюсеры - Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Сергей Титинков, Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст. Фильм - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Дистрибьютор картины - кинокомпания "Централ Партнершип". По сюжету женщине-врачу придется за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС для спасения жизни космонавта на борту.

Исполнительница главной роли была выбрана по итогам открытого конкурса среди всех желающих, состоявшего из творческого задания (монолог Татьяны из "Евгения Онегина" Александра Пушкина), а также прохождения комплексной проверки, в том числе медицинской. Юлия Пересильд победила, а ее дублером стала актриса Алена Мордовина. Первый канал запустил ровно за месяц до полета, 5 сентября, телешоу "Вызов. Первые в космосе", в котором каждую неделю рассказывается, как проходил кастинг на главную роль. Аналогов такому шоу в мире нет.

Интересный вопрос - как космонавты снимаются в фильме, ведь до сих пор им играть в художественном кино было запрещено. Клим Шипенко рассказывал о том, что сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. И Антон Шкаплеров, и Олег Новицкий, и Петр Дубров участвуют в картине. Они разыгрывают нештатную ситуацию на борту космического корабля. Роль пациента, которого спасает героиня Юлии Пересильд, исполняет Олег Новицкий.

А действительно ли никогда наши космонавты не снимались в кино? Нашла, что Георгий Гречко снялся у Эльдара Рязанова в продолжении "Карнавальной ночи". А в фильме "Елки 5", который вышел в российский прокат 22 декабря 2016 года, действие одной из новелл происходит на орбитальной станции. Тимур Бекмамбетов рассказывал, что в каждой из "Елок" есть кадр Земли сверху из космоса. В "Елках 5" Хабенский произносит за кадром фразу: "Из космоса наша Земля такая маленькая, а Россия такая большая, что непонятно, как она там помещается". Эта фраза навела на мысль, что нужна новелла про тех, кто отмечает Новый год много раз, потому что летает вокруг Земли. Это получилась почти документальная история, снятая космонавтами о самих себе.

"Впервые в истории кинематографа съемки новеллы для художественного фильма состоялись в космосе на борту Международной космической станции. Михаил Корниенко и Андрей Борисенко стали первыми космонавтами в истории, сыгравшими роли в полнометражном художественном фильме и снявшими материал для новеллы на орбитальной станции", - рассказывал в 2016 году в интервью РИА Новостям Тимур Бекмамбетов. И космонавты сняли трогательную новеллу о том, как один из них в Новый год остался один на станции... "Роскосмос" не был против - там сказали, что пусть космонавты решают, это их дело. А они согласились. "Мы еще собираемся занести факт съемок на МКС в британскую Книгу Гиннесса", - говорил Бекмамбетов. Правда, процедура эта стоила больших денег, и в Книгу Гиннесса они так и не попали.

Зато в нее наверняка попадет полет Шипенко и Пересильд, режиссер и актриса в космос для того, чтобы снимать кино, не летали никогда. А то, что они прошли ускоренную подготовку, может помочь и в случае полетов в космос представителей других специальностей.