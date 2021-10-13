Врач объяснил, как клетки памяти помогут победить коронавирус

Вирус с нами останется, но со временем организм перестанет его воспринимать, благодаря клеткам памяти, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков на пресс-конференции в "Известиях".

Он пояснил, что в организме существуют клетки памяти, которые при каждой встрече с коронавирусом обучаются. Причем, их можно обучать "боевым" вирусом или его имитацией, то есть - с помощью вакцины.

"Как бы коронавирус не хотел, эти клетки памяти останутся", - говорит врач. Однако он почеркнул, что у детей клеточная память формируется лучше, чем у взрослых, с возрастом ее способность понижается. Именно поэтому вакцины хуже защищают пациентов старше 50 лет, и им нужно обязательно ревакцинироваться. По словам Тимакова, у тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию, клетки памяти натренированы настолько, что госпитализация при встрече с коронавирусом им точно не грозит.

Инфекционист считает, что со временем организм научится узнавать коронавирус в любых его вариантах. Как быстро это произойдет, зависит от частоты вспышек заболевания. Если они будут сезонными и появляться раз в год, то полностью справиться с коронавирусом получится быстрее.