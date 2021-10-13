Врач объяснил, почему не стоит спешить с вакцинацией детей от COVID-19

Прежде чем принимать вопрос о массовой вакцинации детей от коронавируса, нужно провести хорошие клинические исследования вакцины с отсроченными выводами, а также посмотреть, сколько восприимчивых и невосприимчивых детей к COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков на пресс-конференции в "Известиях".

Он подчеркнул, что по итогам второй волны коронавируса, например, детей с антителами оказалось больше, чем взрослых. То есть, многие из них переболели в скрытой форме, после чего у них сформировался свой иммунитет. В то же время Тимаков обратил внимание на зарубежный опыт. В некоторых странах вакцинировать детей начали, в результате побочные эффекты на прививку оказались такими же, как симптомы самого заболевания, перенесенного в форме в средней тяжести.

"Понятно, что дети попадают в группу риска, в том числе по передаче коронавируса, они социально-активные, не соблюдают эпидемиологические меры. Но у них иммунитет формируется не так, как у взрослых. Нам важно их защитить, но при этом - минимизировать риски от вакцинации", - говорит врач.

Он подчеркнул, что вакцина должна быть безопасной, эффективной, и при этом показать еще и отсроченную безопасность, поэтому нужно провести и завершить все необходимые исследования.