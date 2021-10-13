Врач рассказал, когда рост заболеваемости COVID-19 пойдет на спад

Рост заболеваемости коронавирусом может пойти на спад к середине декабря. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков на пресс-конференции в "Известиях".

Он подчеркнул, что число заболевших респираторными заболеваниями, в том числе - коронавирусом, традиционно увеличивается осенью. К началу этого времени года их стало больше во всех странах. Но там, где много вакцинированных, очередная волна коронавируса уже заканчивается, а где вакцинированных мало - она растянута, подчеркнул Тимаков.

Врач отметил, что вирус сегодня меняется, становится более заразным. Стало больше заболевших среди детей. К тому же он стал маскироваться под другие заболевания. На его фоне стало больше кишечных расстройств.