Выставка к 40-летию "Юноны и Авось" откроется на Казанском вокзале

Почему же местом для выставки стал вокзал, а именно зал, построенный знаменитым Алексеем Щусевым в начале XX века? Вокзал - это символ надежды на встречу главных героев рок-оперы, как символ переплетения и соединения эпох и судеб. И надежда на создание в будущем музея "Юноны и Авось". "Мы создаем проект музея "Юноны и Авось": меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны, - говорит художник Ирина Корина. - Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке "Игра в города" носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз".
Сорокалетняя история спектакля на сцене началась в 1971 году, когда Андрей Вознесенский, находясь в Канаде, познакомился с историей любви Резанова и Кончиты и написал об этом поэму "Авось", которая потом превратилась в легендарный спектакль. А он, в свою очередь, отправился по странам и континентам. Напомним, что в основу сюжета спектакля положена история любви русского графа Резанова и испанской девушки Кончиты, дочери губернатора основанного испанцами на американском континенте города Сан-Франциско.
Москва - Ленком. Гастроли спектакля в Париже. Триумф в Нью-Йорке. Романтическая история изящно вплетена в атмосферу 70-х, 80-х, 90-х. Все эти точки свяжет воедино зал ожидания. "История спектакля задействует практически весь мир, разные континенты и города, - сообщает директор Центра Андрея Вознесенского Ольга Варцева. - Отсюда и выбор площадки - тема дороги, маршрутов и перемещений проходит красной нитью через всю экспозицию, отправляя посетителя в путешествие от Красноярска до Нью-Йорка".