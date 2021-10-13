Выставка к 40-летию "Юноны и Авось" откроется на Казанском вокзале

27 октября в зале ожидания "Комфорт" Казанского вокзала открывается выставка "Игра в города", посвященная сорокалетнему юбилею спектакля "Юнона и Авось". Центром экспозиции станет инсталляция сценографа и художника Ирины Кориной. Кто и как создавал легендарный спектакль, об этом расскажут шесть эпизодов-посвящений по числу авторов "Юноны". Посвящения будет сделаны поэту Андрею Вознесенскому, композитору Алексею Рыбникову, режиссеру Марку Захарову, художнику Олегу Шейнцису, балетмейстеру Владимиру Васильеву и, конечно, исполнителю главной роли, актеру Николаю Караченцову.

Почему же местом для выставки стал вокзал, а именно зал, построенный знаменитым Алексеем Щусевым в начале XX века? Вокзал - это символ надежды на встречу главных героев рок-оперы, как символ переплетения и соединения эпох и судеб. И надежда на создание в будущем музея "Юноны и Авось". "Мы создаем проект музея "Юноны и Авось": меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны, - говорит художник Ирина Корина. - Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке "Игра в города" носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз".

Сорокалетняя история спектакля на сцене началась в 1971 году, когда Андрей Вознесенский, находясь в Канаде, познакомился с историей любви Резанова и Кончиты и написал об этом поэму "Авось", которая потом превратилась в легендарный спектакль. А он, в свою очередь, отправился по странам и континентам. Напомним, что в основу сюжета спектакля положена история любви русского графа Резанова и испанской девушки Кончиты, дочери губернатора основанного испанцами на американском континенте города Сан-Франциско.

Москва - Ленком. Гастроли спектакля в Париже. Триумф в Нью-Йорке. Романтическая история изящно вплетена в атмосферу 70-х, 80-х, 90-х. Все эти точки свяжет воедино зал ожидания. "История спектакля задействует практически весь мир, разные континенты и города, - сообщает директор Центра Андрея Вознесенского Ольга Варцева. - Отсюда и выбор площадки - тема дороги, маршрутов и перемещений проходит красной нитью через всю экспозицию, отправляя посетителя в путешествие от Красноярска до Нью-Йорка".