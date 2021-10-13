Заявление на средства реабилитации можно подать на портале госуслуг

Заявление на средства реабилитации граждане с инвалидностью теперь могут подать не только в отделениях Фонда социального страхования, но также в личном кабинете на портале госуслуг. Помимо этого, онлайн можно оформить электронный сертификат на них. Постановление правительства об этом вступает в силу 13 октября.

Так, через госуслуги можно получить, заменить, отремонтировать средство реабилитации или возместить расходы на него. Кроме того, можно подать заявление на предоставление собаки-проводника, компенсацию затрат на ее содержание, ветеринарное обслуживание и за проезд за ней в питомник. Компенсацию теперь можно также запросить за предоставленные услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

Чтобы оформить на портале госуслуг электронный сертификат на средство реабилитации, потребуется указать номер карты "Мир", к которой будет привязана сумма на покупку изделия.

Электронный сертификат стал доступен гражданам с инвалидностью с 27 сентября. Специально под него была разработана и запущена новая государственная система, к которой могут подключаться банки и продавцы. Сам он представляет собой запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), под которую федеральным казначейством резервируется определенная сумма в федеральном бюджете. Потратить деньги с него человек может только на ту категорию товаров, на которую он выдан. Оплата поступит продавцу напрямую, как при обычной покупке с помощью банковской карты. Если стоимость изделия будет выше, гражданин вправе часть покупки доплатить из собственных средств. Расплатиться таким образом можно лишь в тех в точках продаж, которые поддерживают электронный сертификат как платежный инструмент.

В Минтруде обратили внимание, что перед тем, как оформить электронный сертификат, важно ознакомиться с перечнем доступных по нему технических средств реабилитации в каталоге, который формирует Фонд социального страхования. Он постоянно пополняется по мере подключения новых торговых точек.

К техническим средствам реабилитации относятся кресла-коляски, медицинские кровати, поручни, протезы, литература для слепых, специальные тренажеры. Ежегодно за получением технических средств реабилитации обращается около 1,5 млн граждан.