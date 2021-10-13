Заявление на средства реабилитации можно подать на портале госуслуг

Новости

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС 02:40
Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Заявление на средства реабилитации можно подать на портале госуслуг

Текст: Елена Манукиян
Заявление на средства реабилитации граждане с инвалидностью теперь могут подать не только в отделениях Фонда социального страхования, но также в личном кабинете на портале госуслуг. Помимо этого, онлайн можно оформить электронный сертификат на них. Постановление правительства об этом вступает в силу 13 октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
В России вводится электронный сертификат для инвалидов

Так, через госуслуги можно получить, заменить, отремонтировать средство реабилитации или возместить расходы на него. Кроме того, можно подать заявление на предоставление собаки-проводника, компенсацию затрат на ее содержание, ветеринарное обслуживание и за проезд за ней в питомник. Компенсацию теперь можно также запросить за предоставленные услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

Чтобы оформить на портале госуслуг электронный сертификат на средство реабилитации, потребуется указать номер карты "Мир", к которой будет привязана сумма на покупку изделия.

Электронный сертификат стал доступен гражданам с инвалидностью с 27 сентября. Специально под него была разработана и запущена новая государственная система, к которой могут подключаться банки и продавцы. Сам он представляет собой запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), под которую федеральным казначейством резервируется определенная сумма в федеральном бюджете. Потратить деньги с него человек может только на ту категорию товаров, на которую он выдан. Оплата поступит продавцу напрямую, как при обычной покупке с помощью банковской карты. Если стоимость изделия будет выше, гражданин вправе часть покупки доплатить из собственных средств. Расплатиться таким образом можно лишь в тех в точках продаж, которые поддерживают электронный сертификат как платежный инструмент.

В Минтруде обратили внимание, что перед тем, как оформить электронный сертификат, важно ознакомиться с перечнем доступных по нему технических средств реабилитации в каталоге, который формирует Фонд социального страхования. Он постоянно пополняется по мере подключения новых торговых точек.

К техническим средствам реабилитации относятся кресла-коляски, медицинские кровати, поручни, протезы, литература для слепых, специальные тренажеры. Ежегодно за получением технических средств реабилитации обращается около 1,5 млн граждан.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Государственные интернет-услуги Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег