Новости

СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 23:27
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 22:45
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 22:37
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 22:28
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 22:22
"Магнит" стал самой дорогой сетью супермаркетов в России 22:14
Мужчина из лука застрелил несколько человек в Норвегии 22:08
Более 41 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 22:05
Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании 21:52
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,63% 21:03
Twitter тестирует показ рекламы пользователям в разделе ответов 20:58
Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 20:35
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 22:45
Рубрика: Власть

Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 13 октября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский провел в военкомате Перовского района Москвы прием граждан по вопросам призыва на военную службу.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Путин подписал указ о призыве в армию

"Большинство обращений касались возможности выбора места службы, в том числе в Президентском полку, спортивных и научных ротах, в морской пехоте", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что будущих солдат и их родителей также интересовало, как призывников кормят, будут ли они служить по полученной на гражданке специальности, как организуют их доставку в воинские части. Немало вопросов касалось списка личных вещей, которые парням разрешено брать с собой в армию.

Генерал Бурдинский, в свою очередь, заслушал военкома Москвы Виктора Щепилова и военного комиссара Перовского района Романа Романичева о ходе осеннего призыва в столице. "Он оценил уровень соблюдения барьерных мер, предпринимаемых в военном комиссариате с целью исключения распространения новой коронавирусной инфекции, осмотрел врачебные кабинеты, в которых работают специалисты военно-врачебной комиссии, и поинтересовался состоянием здоровья призывников", - проинформировали в Минобороны РФ.

Еще представитель Генштаба рассказал, как идет выполнение программы Минобороны по оптимизации работы и совершенствованию материальной базы военных комиссариатов. "Предусмотрены поставки новой оргтехники, современных систем связи и автотранспорта повышенной комфортности для перевозки призывников. Также ведется работа по созданию единой электронной базы граждан, призываемых на военную службу", - сообщили в оборонном ведомстве.

Кстати, сегодня же после совещания в Москве у заместителя министра обороны Тимура Иванова губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал сроки готовности в регионе первого модернизированный по проекту Минобороны РФ военного комиссариата. "Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Хочу поблагодарить за это решение министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова", - сказал глава Тверской области.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат

Он также поблагодарил военных строителей помощь в создании в регионе современных учреждений здравоохранения, социальных и гражданских объектов. "В рамках сотрудничества с министерством обороны мы в текущем году завершаем и сдаем новый детский сад в городе Вышний Волочок. В следующем году - строительство спортивных объектов, поликлиник и также крытый футбольный манеж и гребная база на реке Волге", - отметил Руденя.

Напомним, что возглавляемый им регион определен в качестве пилотного для отработки проекта Минобороны РФ по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям. В июне, находясь в Тверской области, министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске этого проекта. Тогда министр сказал, что его реализация позволит сделать военкоматы современными, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Суд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева под домашний арест
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за ситуации с газом
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения