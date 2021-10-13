Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями

В среду, 13 октября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский провел в военкомате Перовского района Москвы прием граждан по вопросам призыва на военную службу.

"Большинство обращений касались возможности выбора места службы, в том числе в Президентском полку, спортивных и научных ротах, в морской пехоте", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что будущих солдат и их родителей также интересовало, как призывников кормят, будут ли они служить по полученной на гражданке специальности, как организуют их доставку в воинские части. Немало вопросов касалось списка личных вещей, которые парням разрешено брать с собой в армию.

Генерал Бурдинский, в свою очередь, заслушал военкома Москвы Виктора Щепилова и военного комиссара Перовского района Романа Романичева о ходе осеннего призыва в столице. "Он оценил уровень соблюдения барьерных мер, предпринимаемых в военном комиссариате с целью исключения распространения новой коронавирусной инфекции, осмотрел врачебные кабинеты, в которых работают специалисты военно-врачебной комиссии, и поинтересовался состоянием здоровья призывников", - проинформировали в Минобороны РФ.

Еще представитель Генштаба рассказал, как идет выполнение программы Минобороны по оптимизации работы и совершенствованию материальной базы военных комиссариатов. "Предусмотрены поставки новой оргтехники, современных систем связи и автотранспорта повышенной комфортности для перевозки призывников. Также ведется работа по созданию единой электронной базы граждан, призываемых на военную службу", - сообщили в оборонном ведомстве.

Кстати, сегодня же после совещания в Москве у заместителя министра обороны Тимура Иванова губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал сроки готовности в регионе первого модернизированный по проекту Минобороны РФ военного комиссариата. "Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Хочу поблагодарить за это решение министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова", - сказал глава Тверской области.

Он также поблагодарил военных строителей помощь в создании в регионе современных учреждений здравоохранения, социальных и гражданских объектов. "В рамках сотрудничества с министерством обороны мы в текущем году завершаем и сдаем новый детский сад в городе Вышний Волочок. В следующем году - строительство спортивных объектов, поликлиник и также крытый футбольный манеж и гребная база на реке Волге", - отметил Руденя.

Напомним, что возглавляемый им регион определен в качестве пилотного для отработки проекта Минобороны РФ по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям. В июне, находясь в Тверской области, министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске этого проекта. Тогда министр сказал, что его реализация позволит сделать военкоматы современными, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию".