Зампред правительства РФ Юрий Борисов посетил Кубу с рабочим визитом

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов посетил с рабочей поездкой Кубу. В рамках визита российский вице-премьер провел переговоры с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем, а также заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.

"Интенсивность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, демонстрирует доверительный и конструктивный характер диалога между нашими странами. Такая динамика сохраняется, несмотря на экономические реалии, которые привнесла пандемия. Куба входит в число приоритетных внешнеэкономических партнеров России в Латинской Америке и Карибском бассейне", - отметил Борисов в ходе своего визита, напомнив о состоявшемся в Гаване этой весной 18-м заседании российско-кубинской межправкомисии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству "в целях урегулирования накопившихся актуальных вопросов двусторонней экономической повестки".

Как пояснили "РГ" в аппарате российского вице-премьера, целью нынешнего визита стало обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и наращивания торгово-экономического взаимодействия между нашими странами. Важной частью переговоров стал поиск путей дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы.

"Сегодня у нас есть возможность продолжить предметный разговор, поскольку необходимо согласовать варианты решения наиболее актуальных вопросов торгово-экономической повестки. Прежде всего, считаю крайне важным обсудить проделанную работу по основным вопросам реализации ключевых двусторонних проектов", - сказал Борисов на встрече с Рикардо Кабрисасом, своим кубинским визави по межправительственной российско-кубинской комиссии.

Юрий Борисов также передал особый привет кубинским коллегам от президента России Владимира Путина, по поручению которого и приехал в Гавану. Он рассказал о том, что Россией осуществлены несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу за время пандемии. Это продукты питания, также товары первой необходимости и лекарственные препараты, аппараты ИВЛ, кислородные станции и другое. Борисов указал, что Россия и впредь будет оказывать помощь своему стратегическому партнеру, а до конца года на Кубу будет отправлена еще одна партия гуманитарной помощи.

Борисов добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19 и ужесточающимся блокадным режимом в отношении Кубы со стороны США, для России стратегическое партнерство с Кубой остается незыблемым приоритетом.