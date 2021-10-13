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13.10.2021 07:10
Рубрика: Общество

Жир не уходит: Врач рассказал о самом вредном алкоголе при похудении

Текст: Оксана Грибанова

Можно ли позволить себе небольшую дозу спиртного при похудении, стоит ли рассчитывать в этом случае на уход лишнего веса, и какие напитки наиболее безопасны и вредны для фигуры. На волнующие многих вопросы ответил на своем YouTube-канале доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Фото: iStock
Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть

"Когда человек выпивает, он начинает есть все подряд. Срывы при алкоголе очень часты. Второй момент заключается в том, что алкоголь на время блокирует распад жиров. Пока вы не потратите энергию полученного алкоголя, ваш организм не переключится на сжигание жиров. И если вы регулярно выпиваете, особенно в больших дозах, что крайне вредно, то вы практически не будете сжигать жиры. Жиросжигание на этом этапе останавливается", - предупредил Алексей Ковальков.

Если человек питается правильно, ведет здоровый образ жизни, то абсолютные запреты могут спровоцировать депрессивные состояния, не исключил врач.

"Поэтому я разрешаю своим пациентам выпить вечером, именно вечером, например, за ужином бокал сухого красного вина - до 200 граммов. Но для тех, кто алкоголь не употребляет, продолжайте не употреблять", - подчеркнул диетолог.

Врач отметил, что особенно вредны при похудении крепкие спиртные напитки. Виски, коньяк, водка и так далее - под строгим запретом, уточнил врач.

"И, конечно, пиво. К сожалению, многие уверены, что пиво чуть ли не самый полезный продукт в мире. На самом деле, это не так, пиво вызывает очень серьезную зависимость", - отметил доктор.

Наука Общество Здоровье Проблема алкоголизма

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