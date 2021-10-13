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13.10.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Жителям предложат альтернативные виды отопления домов

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Снижение углеродоемкости экономики включает так называемую декарбонизацию зданий - отказ от использования углеводородов в отоплении и переход на тепловые насосы. Об этом говорится в документе минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Доля ресурсоснабжающих организаций в формировании углеродного следа доходит до 25%, зданий и многоквартирных домов - около 6,5%, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин на Российской энергетической неделе. Пока Россия проигрывает миру по темпам снижения углеродоемкости: 1,6% за пять лет, тогда как среднемировой - 5%. "Если сфера ЖКХ не будет трансформирована за ближайшее десятилетие, она станет очень серьезным сдерживающим фактором снижения энергоемкости российской экономики", - отметил замминистра энергетики Петр Бобылев.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Десять лет назад для снижения углеродного следа и потребления энергии пытались предотвратить потери тепла через стены домов, рассказал на форуме "100+ TechnoBuild" замглавы минстроя Сергей Музыченко. Это привело к определенному сокращению энергопотребления. "Но есть огромный потенциал в альтернативных источниках энергии, в работе с инженерными системами, внедрении технологий умного дома. Это потенциальное направление, в котором нужно сейчас идти", - подчеркнул он.

Жители начинают задумываться об энергоэффективности, когда видят реальный результат, отмечает заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. В Москве, к примеру, с 2017 года действует пилотный проект, в рамках которого многоквартирные дома заключают энергосервисные договоры. За это время размер собственных вложений граждан в энергоэффективный ремонт резко вырос.

Фонд планирует поддерживать проекты модернизации ЖКХ, которые основаны на переходе к более экологически чистым видам топлива - например, сжиженному газу или из отходов (это одновременно позволяет до 50% снизить объем мусора, вывозимого на полигоны), рассказала Сердюк.

Тепловые насосы - один из вариантов альтернативного отопления. Источником энергии может быть грунт (оптимально для России), воздух (может использоваться в южных регионах) или вода, рассказали в фонде. В мире сейчас работает около 120 млн тепловых насосов, по этой технологии обеспечивается 70% теплоснабжения в Скандинавских стран (за счет вод Балтийского моря). В России установлено 300-400 тепловых насосов. В первую очередь это связано с низкими ценами на газ, отмечают в фонде: уровень эксплуатационных затрат примерно тот же. Но если газа нет или же подключение к магистрали дорого, то тепловой насос наиболее выгодный вариант.

Тепловой насос качает тепло из-под земли, из воздуха и воды 

Несколько домов с тепловыми насосами были построены в рамках программы расселения аварийного жилья. К примеру, в рабочем поселке Решетниково в Подмосковье в 2015 году введен энергоэффективный 56-квартирный дом, оснащенный насосом, системой "возврата" тепла из вентиляции, системой лучевого отопления "теплый пол". Затраты на отопление и горячее водоснабжение в этом доме на 60% ниже, чем в соседних домах.

Подобные системы можно запускать сначала как пилотные проекты, чтобы жители могли оценить, насколько это эффективно, считает эксперт НП "ЖКХ-Контроль" Юрий Меменов. Поначалу это требует затрат от жителей, но позже дает экономию на платежах. Сопоставимы по цене так называемые крышные котельные, которые работают на газе и вполне безопасны. Они дают чуть больший углеродный след, чем тепловые насосы, но меньший, чем, например, отопление от ТЭЦ. При переходе на альтернативные источники отопления нужно учитывать, есть ли специалисты, которые умеют обслуживать это оборудование, а также готовы ли жители взять на себя ответственность за тепло в своем доме, подчеркивает Меменов. Если они в какой-то момент откажутся платить, например, за ремонт насоса, то зимой могут вовсе остаться без отопления.

Экономика ЖКХ Отопительный сезон в России

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