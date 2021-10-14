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14.10.2021 14:36
Рубрика: В мире

Alitalia совершит 14 октября свой последний рейс

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia объявила себя банкротом. Как передает Rai News, в четверг, 14 октября, она совершит свой последний рейс - из сардинского города Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино. А уже 15 октября перелеты будут осуществляться новым перевозчиком - Italia Trasporto Aereo.

Фото: AAP Image/Peter Rae/via REUTERS
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По словам генерального директора ITA Фабио Лаззерини, его компании предстоит "восстановить рынок, который был потерян". Сотрудников Alitalia он назвал героями, которые сделали все возможное, чтобы сохранить рынок даже в условиях кризиса (перевозчик не смог выдержать конкуренции на внутреннем рынке со скоростными поездами, не справился с последствиями пандемии коронавируса). Лаззерини напомнил, что последние четыре года Alitalia находилась под кризисным управлением, государство выделило на ее поддержание 1,8 миллиарда евро, но и это не помогло исправить ситуацию. Последние годы сотрудники компании регулярно сталкивались с задержками зарплаты. Кстати, выплаты за сентябрь они должны получить только сегодня.

На этом фоне еще в прошлом году власти Италии решили создать новую авиакомпанию, чтобы поддержать конкурентоспособность национального бизнеса и туризма. Как ожидается, в Italia Trasporto Aereo перейдет около трети персонала Alitalia, уже наняты 2,8 тысячи человек. Парк ITA составили 52 самолета, но в ближайшие годы его планируется расширить.

Таким образом, завершилась 74-летняя история Alitalia. Она была создана в 1946 году под названием Alitalia-Aerolinee Italiane Internazionali и выполнила первый рейс 5 мая 1947 года по маршруту Турин-Рим. Два месяца спустя был осуществлен первый международный рейс из Рима в Осло. В марте 1948 года был открыт первый межконтинентальный маршрут: полет общей продолжительностью 36 часов, который связал Милан с Буэнос-Айресом с промежуточными остановками в Риме, Дакаре, Натале, Рио-де-Жанейро и Сан-Паолу. Первые проблемы у авиакомпании возникли еще в 1970-е - из-за недовольства персонала новыми условиями контрактов. Затем начались финансовые сложности, власти Италии и инвесторы неоднократно пытались спасти перевозчика. Последняя такая попытка была предпринята в августе 2014 года, когда было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49 процентов акций. Но в 2017-м года в ходе корпоративного референдума сотрудники Alitalia отклонили антикризисный план ее развития, предложенный новым топ-менеджментом.

С тех пор компания находилась под кризисным управлением. Это могло бы продолжаться еще долго, если бы в дело не вмешалась Еврокомиссия, которая признала кредиты, предоставленные правительством, незаконными, поскольку они противоречат правилам ЕС о госпомощи.

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