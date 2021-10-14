Alitalia совершит 14 октября свой последний рейс

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia объявила себя банкротом. Как передает Rai News, в четверг, 14 октября, она совершит свой последний рейс - из сардинского города Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино. А уже 15 октября перелеты будут осуществляться новым перевозчиком - Italia Trasporto Aereo.

По словам генерального директора ITA Фабио Лаззерини, его компании предстоит "восстановить рынок, который был потерян". Сотрудников Alitalia он назвал героями, которые сделали все возможное, чтобы сохранить рынок даже в условиях кризиса (перевозчик не смог выдержать конкуренции на внутреннем рынке со скоростными поездами, не справился с последствиями пандемии коронавируса). Лаззерини напомнил, что последние четыре года Alitalia находилась под кризисным управлением, государство выделило на ее поддержание 1,8 миллиарда евро, но и это не помогло исправить ситуацию. Последние годы сотрудники компании регулярно сталкивались с задержками зарплаты. Кстати, выплаты за сентябрь они должны получить только сегодня.

На этом фоне еще в прошлом году власти Италии решили создать новую авиакомпанию, чтобы поддержать конкурентоспособность национального бизнеса и туризма. Как ожидается, в Italia Trasporto Aereo перейдет около трети персонала Alitalia, уже наняты 2,8 тысячи человек. Парк ITA составили 52 самолета, но в ближайшие годы его планируется расширить.

Таким образом, завершилась 74-летняя история Alitalia. Она была создана в 1946 году под названием Alitalia-Aerolinee Italiane Internazionali и выполнила первый рейс 5 мая 1947 года по маршруту Турин-Рим. Два месяца спустя был осуществлен первый международный рейс из Рима в Осло. В марте 1948 года был открыт первый межконтинентальный маршрут: полет общей продолжительностью 36 часов, который связал Милан с Буэнос-Айресом с промежуточными остановками в Риме, Дакаре, Натале, Рио-де-Жанейро и Сан-Паолу. Первые проблемы у авиакомпании возникли еще в 1970-е - из-за недовольства персонала новыми условиями контрактов. Затем начались финансовые сложности, власти Италии и инвесторы неоднократно пытались спасти перевозчика. Последняя такая попытка была предпринята в августе 2014 года, когда было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49 процентов акций. Но в 2017-м года в ходе корпоративного референдума сотрудники Alitalia отклонили антикризисный план ее развития, предложенный новым топ-менеджментом.

С тех пор компания находилась под кризисным управлением. Это могло бы продолжаться еще долго, если бы в дело не вмешалась Еврокомиссия, которая признала кредиты, предоставленные правительством, незаконными, поскольку они противоречат правилам ЕС о госпомощи.