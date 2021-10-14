"Алиталия" прекратит существование спустя 75 лет с момента основания

В пятницу, 15 октября, "Алиталия", итальянский флагманский авиаперевозчик и многолетний партнер "Аэрофлота", прекратит свое существование спустя почти 75 лет с момента основания. Ее место займет новый бренд под названием Ita ("Итальянские авиаперевозки").

Последние годы главная авиакомпания страны, на которой летал по всему миру Папа Римский, испытывала колоссальные финансовые проблемы. "Алиталия" превратилась в сверхубыточное предприятие , чьи ежедневные потери оцениваются в 1,8 млн евро. Это произошло главным образом из-за неправильно выбранной стратегии, акцент в которой был ошибочно сделан на внутренние перевозки. В итоге авиакомпанию сначала выдавили с рынка лоукостеры, а затем сокрушительный удар ей нанесла разветвленная сеть скоростных поездов. Пандемия и запреты на полеты лишь усугубили и без того сложную ситуацию.

"Алиталия" не приносила прибыль с 1999 года. За 20 с лишним лет на спасение старейшего авиаперевозчика Италия потратила из госбюджета 12,6 млрд евро. Правительство Италии отчаянно пыталось привлечь в авиакомпанию частных инвесторов. Однако те, оценив масштабы бедствия, в конечном итоге сошли с дистанции. Уже сейчас понятно, что новорожденная Ita не будет иметь масштабов своей предшественницы, ее парк "составит 52 самолета против более чем 90 лайнеров у ушедшей в небытие "Алиталии". Но самым болезненным станет сокращение штата более чем в 3 раза. "Прощай, мама Алиталия!" - именно этими трогательными словами сопроводят последний рейс по маршруту Кальяри - Рим тысячи стюардесс и пилотов некогда легендарного перевозчика.