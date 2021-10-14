"Алиталия" прекратит существование спустя 75 лет с момента основания

Последние годы главная авиакомпания страны, на которой летал по всему миру Папа Римский, испытывала колоссальные финансовые проблемы. "Алиталия" превратилась в сверхубыточное предприятие , чьи ежедневные потери оцениваются в 1,8 млн евро. Это произошло главным образом из-за неправильно выбранной стратегии, акцент в которой был ошибочно сделан на внутренние перевозки. В итоге авиакомпанию сначала выдавили с рынка лоукостеры, а затем сокрушительный удар ей нанесла разветвленная сеть скоростных поездов. Пандемия и запреты на полеты лишь усугубили и без того сложную ситуацию.
"Алиталия" не приносила прибыль с 1999 года. За 20 с лишним лет на спасение старейшего авиаперевозчика Италия потратила из госбюджета 12,6 млрд евро. Правительство Италии отчаянно пыталось привлечь в авиакомпанию частных инвесторов. Однако те, оценив масштабы бедствия, в конечном итоге сошли с дистанции. Уже сейчас понятно, что новорожденная Ita не будет иметь масштабов своей предшественницы, ее парк "составит 52 самолета против более чем 90 лайнеров у ушедшей в небытие "Алиталии". Но самым болезненным станет сокращение штата более чем в 3 раза. "Прощай, мама Алиталия!" - именно этими трогательными словами сопроводят последний рейс по маршруту Кальяри - Рим тысячи стюардесс и пилотов некогда легендарного перевозчика.