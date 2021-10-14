Найден аналог Солнечной системы, "предсказавший" будущее Земли

Международная команда астрономов с помощью обсерватории Кека, расположенной на острове Маунакея на Гавайях, впервые за всю историю наблюдений обнаружила экзопланету, которой удалось успешно пережить гибель своей родительской звезды. Как говорят астрономы, изучение этого объекта поможет спрогнозировать будущее Земли в случае гибели Солнца.

Работа исследователей опубликована в журнале Nature, а краткий отчет о ней можно найти на сайте обсерватории Кека. В исследовании приняли участие астрономы из университетов Тасмании и Мэриленда, Центра космических полетов имени Годдарда и Парижского института астрофизики.

Сообщается, что открытая планета по своим характеристикам похожа на Юпитер и даже ее орбита подобна орбите Юпитера. Она вращается вокруг погибшей звезды - белого карлика, расположенного недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь.

Как говорят астрономы, это первая официально подтвержденная планетная система, судьбу которой, по прогнозам, повторяет наша Солнечная система. Действующие модели предсказывают, что Солнце примерно через пять миллиардов лет подойдет к "концу своей жизни". В связи с этим гибель предрекают и Земле. Вновь открытая гигантская газовая планета, вращающаяся вокруг мертвой звезды, дает более детальное представление о возможных последствиях гибели нашего Солнца

"Это открытие подтверждает, что планеты, вращающиеся на достаточно большом расстоянии от своей звезды, могут продолжать существовать и после ее смерти, - говорит ведущий автор исследования Джошуа Блэкман из Университета Тасмании в Австралии. - Учитывая то, что эта система является аналогом нашей собственной Солнечной системы, открытие предполагает, что Юпитер и Сатурн могут пережить фазу красного гиганта, которым станет Солнце, когда у него закончится ядерное топливо, и оно самоуничтожится".

Однако будущее Земли может быть не таким радужным, потому что она расположена намного ближе к Солнцу. Так считает соавтор работы Дэвид Беннетт, старший научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда.

"Если бы человечество захотело переместиться на спутник Юпитера или Сатурна до того, как Солнце сожжет Землю во время ее красной сверхгигантской фазы, мы все равно останемся на орбите вокруг Солнца, - говорит он. - И при этом мы очень долго не сможем рассчитывать на тепло от Солнца, поскольку оно станет белым карликом".

Эксперт объясняет, что белый карлик - это то, чем становятся после своей гибели звезды, подобные нашему Солнцу. Механизм давно известен и достаточно прост. У каждой звезды есть собственный цикл жизни. На завершающей стадии звезда сжигает весь запас водорода, который содержится в ее ядре. Из-за этого она заметно расширяется и превращается в так называемого красного гиганта.

На этой стадии звезда достигает своих наибольших размеров и светимости. Модели предсказывают, что в этот период Солнце попросту испепелит Землю. Общая продолжительность стадии красного гиганта составляет не более 10 процента срока жизни звезды, которая затем коллапсирует и сжимается до предела. Тем самым она переходит в новое состояние и становится белым карликом.

Моделирование показывает, что в случае с Солнцем белый карлик будет представлять собой оставшееся после сбрасывания оболочки горячее плотное ядро размером с Землю. По массе оно будет вдвое меньше нынешнего Солнца. Поскольку в таком состоянии звезда больше не будет иметь запасов ядерного топлива, она станет очень тусклой.