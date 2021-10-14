Android-смартфоны следят за нами. Это правда?

Вокруг популярных смартфонов на Android разгорается новый скандал. Исследователи из Эдинбургского университета в Великобритании и Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия, обнаружили, что мобильные устройства занимаются сбором данных о пользователях и отправляют информацию третьим сторонам.

По их словам, популярные смартфоны, такие как Samsung, Xiaomi и ряд других, получают информацию о пользовательской деятельности от системных сервис (включая данные о том, как владелец устройства использует различные приложения).

Объем информации и пользовательских действиях, который передается третьим сторонам, исследователи назвали "значительным", передает TechRadar.

Однако в Google поспешили рассеять туман и отвергли обвинения. "Эти данные необходимы для основных сервисов устройств, таких как push-уведомления и обновления программного обеспечения в разнообразной экосистеме устройств и программных сборок", - отметили в компании, сославшись на собственный справочный центр.

Таким образом, судя по всему, британские и ирландские исследователи всего лишь подробно изучили, как именно работают смартфоны на Android в повседневном режиме. Ни для кого не секрет, что современные мобильные девайсы ежеминутно собирают огромный объем данных о своих владельцах, чтобы делиться ей с рекламными сетями и многими другими заинтересованными компаниями. Пользовательская приватность от этого страдает крайне редко - к цифровому профилю не привязываются ни имя, ни фамилия, ни другие чувствительные данные, которые человек не хотел бы разглашать.