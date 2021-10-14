Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон"

На YouTube-канале Apple TV появился англоязычный трейлер третьего сезона сериала "Дикинсон" (Dickinson). Завершение шоу нас ждет 5 ноября.

В ролике мы видим как Эмили (Хейли Стайнфелд - "Железная хватка", "Игра Эндера", "Бамблби") говорит о важности поэзии во время войны, о том, что переживает она лично и ее семья в этот непростой период. Она понимает, что поэт должен чувствовать не только радость, но и боль.

"Каждая великая история заслуживает поэтического завершения", - говорится в трейлере.