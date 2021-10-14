АТОР: Стоимость путевок в Египет изменится после запуска чартеров

Возобновление чартеров на курорты Египта поможет снизить стоимость туров, считает исполнительный директор Ассоциации туроператров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы полагаем, что минимальное снижение составит 15-20 процентов, может быть, это будет больше", - отметила Ломидзе, чьи слова передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что с 9 ноября наша страна снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты.

Напомним, в августе Россия возобновила регулярные рейсы с популярными египетскими курортами, которые были под запретом почти шесть лет. Первое время полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.