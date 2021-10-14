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14.10.2021 22:15
Рубрика: Власть

Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: GettyImages
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 114 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 41,4 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 140,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 151 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 637 военнослужащих с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. Пятнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 499 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 123 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 166 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 359 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
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По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,9 тысячи пациентов, из которых свыше 10,2 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Там отмечается, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 218 583 человека.

"В соответствии с решением генерала армии С.К.Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медучреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано около 233,3 тонн жидкого кислорода", - сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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