ЦБ отметил рост привлекательности срочных вкладов

В условиях роста депозитных ставок возросла привлекательность срочных вкладов. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", опубликованном в четверг.

"В августе рост депозитных ставок способствовал притоку средств населения в банки, - уточняется в документе. - В результате годовой прирост остатков на счетах и депозитах населения в августе составил 3,5% против 3,1% в июле. В условиях роста депозитных ставок возросла привлекательность срочных депозитов".

По данным ЦБ, наибольший вклад (свыше 160 млрд рублей) в общий приток средств населения в банки внес сегмент депозитов сроком от 1 года до 3 лет, характеризовавшийся более интенсивным ростом ставок.

"Текущие рублевые счета, преобладавшие в предыдущие месяцы в приросте средств населения в банках, по итогам августа сократились на 116 млрд рублей, - уточняется в комментарии. - Значимым источником наращивания средств населения в банках в августе являлись государственные социальные выплаты для семей с детьми".

Как указывает регулятор, восстановление интереса розничных инвесторов к кратко- и среднесрочным депозитам может объясняться ростом привлекательности депозитных ставок в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

10 сентября 2021 года Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта до 6,75% годовых. Вслед за ним крупные банки также начали повышать доходность депозитов: в ряде из них ставки были повышены до 7,7% годовых.

"Устойчивость этой тенденции будет зависеть от динамики доходности рублевых сбережений, в том числе реальной", - указали в ЦБ.