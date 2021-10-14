ЦБ отметил рост привлекательности срочных вкладов

Новости

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева 17:43
Роскосмос сообщил о выходе запущенных спутников OneWeb на орбиту 17:34
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года 17:31
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн" 17:29
Национальные фильмы будут сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами 17:25
В России могут запретить вылов китов и дельфинов 17:24
Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных 17:16
Путин поздравил Павла Чухрая с юбилеем 17:10
Москалькова: Необходимо создать банк данных о пострадавших в военных конфликтах 17:06
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы 16:53
Видео: В Ижевске на крыше многоэтажки произошел взрыв 16:53
Финляндия откроет железнодорожный КПП с Россией 18 октября 16:45
В Москве женщина в ходе бытовой ссоры убила ножом своего деда 16:44
Верховный суд оставил в силе 15-летний приговор Карине Цуркан 16:40
Кольца Маяковского и Лили Брик покажут на выставке в Москве 16:35
Сенатор: Любой перевозимый по воде груз сейчас можно считать загрязнителем 16:34
В Москве ГИБДД нашла 11 тысяч машин-призраков 16:33
Сийярто: Венгрия отказалась получать газ через Украину ради энергобезопасности 16:17
Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
Минпромторг назвал риски отраслей промышленности от внедрения "зеленой" повестки 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 17:45
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил рост привлекательности срочных вкладов

Текст: Анастасия Алексеевских
В условиях роста депозитных ставок возросла привлекательность срочных вкладов. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", опубликованном в четверг.

"В августе рост депозитных ставок способствовал притоку средств населения в банки, - уточняется в документе. - В результате годовой прирост остатков на счетах и депозитах населения в августе составил 3,5% против 3,1% в июле. В условиях роста депозитных ставок возросла привлекательность срочных депозитов".

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Финансист объяснил, зачем банки дают кредит на большую сумму, чем просят

По данным ЦБ, наибольший вклад (свыше 160 млрд рублей) в общий приток средств населения в банки внес сегмент депозитов сроком от 1 года до 3 лет, характеризовавшийся более интенсивным ростом ставок.

"Текущие рублевые счета, преобладавшие в предыдущие месяцы в приросте средств населения в банках, по итогам августа сократились на 116 млрд рублей, - уточняется в комментарии. - Значимым источником наращивания средств населения в банках в августе являлись государственные социальные выплаты для семей с детьми".

Как указывает регулятор, восстановление интереса розничных инвесторов к кратко- и среднесрочным депозитам может объясняться ростом привлекательности депозитных ставок в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

10 сентября 2021 года Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта до 6,75% годовых. Вслед за ним крупные банки также начали повышать доходность депозитов: в ряде из них ставки были повышены до 7,7% годовых.

"Устойчивость этой тенденции будет зависеть от динамики доходности рублевых сбережений, в том числе реальной", - указали в ЦБ.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию