ЦБ разработал требования к страховкам, которые продаются с потребкредитами

Новости

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева 17:43
Роскосмос сообщил о выходе запущенных спутников OneWeb на орбиту 17:34
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года 17:31
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн" 17:29
Национальные фильмы будут сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами 17:25
В России могут запретить вылов китов и дельфинов 17:24
Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных 17:16
Путин поздравил Павла Чухрая с юбилеем 17:10
Москалькова: Необходимо создать банк данных о пострадавших в военных конфликтах 17:06
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы 16:53
Видео: В Ижевске на крыше многоэтажки произошел взрыв 16:53
Финляндия откроет железнодорожный КПП с Россией 18 октября 16:45
В Москве женщина в ходе бытовой ссоры убила ножом своего деда 16:44
Верховный суд оставил в силе 15-летний приговор Карине Цуркан 16:40
Кольца Маяковского и Лили Брик покажут на выставке в Москве 16:35
Сенатор: Любой перевозимый по воде груз сейчас можно считать загрязнителем 16:34
В Москве ГИБДД нашла 11 тысяч машин-призраков 16:33
Сийярто: Венгрия отказалась получать газ через Украину ради энергобезопасности 16:17
Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
Минпромторг назвал риски отраслей промышленности от внедрения "зеленой" повестки 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 16:40
Рубрика: Экономика

ЦБ разработал требования к страховкам, которые продаются с потребкредитами

Текст: Анастасия Алексеевских
ЦБ предлагает установить стандартные требования к полисам страхования жизни и здоровья заемщиков и раскрытию информации об условиях договора страхования, чтобы повысить потребительскую ценность таких продуктов для граждан. Соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора в четверг.

Документ предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы), который может быть расширен страховщиком дополнительно, например потерей работы. Стандартный перечень исключений из страхового покрытия, установленный гражданским законодательством, может быть расширен страховщиком только внесением в него случаев смерти застрахованного лица в состоянии опьянения, а также если потребитель при заключении договора сообщил недостоверные сведения о наличии у него социально значимых заболеваний.

Фото: iStock
ВС РФ: Банки не имеют права навязывать заемщикам "свою" страховую фирму

Страховка должна будет действовать сразу после уплаты страхового взноса, а страховое покрытие не должно быть меньше размера кредита.

Планируется стандартизировать процедуру получения страховой выплаты. Срок получения выплаты не сможет превышать 30 дней. Выплата будет осуществляться на основании закрытого перечня документов (он определен в проекте), подтверждающих наступление страхового случая.

Кроме того, устанавливается обязанность страховщика раскрывать ключевую информацию о страховом продукте в форме краткого информационного документа. Это поможет человеку оценить целесообразность приобретения страховки.

Для удобства потребителя все заявления в адрес страховщика смогут подаваться через банк, в котором был заключен договор потребительского кредита.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Финансист объяснил, зачем банки дают кредит на большую сумму, чем просят

"Кредитное страхование жизни и здоровья заемщиков занимает второе место по сборам после инвестиционного и накопительного страхования жизни. Однако этот вид страхования характеризуется крайне низким уровнем выплат, а также высоким процентом отказов в страховой выплате. Часто это связано со злоупотреблениями как на стадии продажи страхового продукта, так и на стадии исполнения договора. Меры Банка России направлены на борьбу с негативными практиками, которые сейчас достаточно широко используются участниками рынка", - отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию