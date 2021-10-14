Церковь проведет фестиваль православных СМИ

Живя в соцсетях, не живем ли мы в сюжете "похищенного времени"? Или это миф и, наоборот, гиперинформационное общество - это благо, человеку в нем не заморочишь голову просто так? Произошла бы Октябрьская революция в 1917 году, существуй в то время интернет? Верно ли замеряется в соцсетях общественное мнение? - все эти вопросы будут обсуждаться на фестивале православных СМИ "Вера и слово", который Церковь в этом году собирает в 9-й раз. Его главная тема актуальна не только для верующих: "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".

- В фестивале участвуют далеко не только православные и далеко не только СМИ, - подчеркивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, уточняя при этом, что он собирает самых разных людей. А если учесть, что Русская православная церковь - это не церковь РФ, то неудивительно, что на фестиваль приезжают делегаты из Украины, Беларуси, Молдавии, Сербии, Греции, Ливана.

Обычно проходящий раз в два года, фестиваль из-за ковида пропустил возможность собраться в прошлом году, но в этом его организаторы получили благословение Патриарха и собираются провести его при строгом соблюдении всех основных санитарных мер. На фестиваль можно приехать только с результатами свежих ПЦР-тестов, а в пансионате "Клязьма", где он обычно проходит, будут организованы экспресс-тестирование и медицинское наблюдение.

Собравшихся на нем делегатов фестиваль обычно обучает и дает им возможность обменяться опытом. Тем более что объявленная тема требует, как заметил Владимир Легойда, "честного, спокойного, без алармистского накала, но серьезного разговора". Мастер-классы на фестивале проведут такие платформы, как "Яндекс-дзен", "ВКонтакте", "Одноклассники", "ТикТок", "Фейсбук" и "Инстаграм". Участники могут постичь секреты и особенности функционирования этих соцсетей. И коснуться таких важных тем, как "Цензура в медиа и интернет" или "Действия Фанара на Украине".

Соцсети похищают время или возвращают нас к честности?

В кулуарном общении на фестивале можно будет посмотреть фильм Андрея Кончаловского "Грех" и дистанционно пообщаться с режиссером. Кроме того, делегаты съезда посмотрят рабочую версию еще не вышедшего на экраны фильма Владимира Котта "Непослушник", который Владимир Легойда отрекомендовал как "комедию с моралью".

Телеканал "Спас", по словам его генерального директора Бориса Корчевникова, поддержит фестиваль телесюжетами и совместным напряженным поиском ответа на вопрос, как в современном мире говорить о Боге. Цифровая же реальность, опережая дискуссии по главной теме, заявил Борис Корчевников, сегодня становится сюжетом о похищенном времени. Миф об украденном времени не готов поддерживать главный редактор радио "Вера" Илья Кузьменков, он уверен, что высокая информированность общества - это благо, своеобразный возврат в домедийную эпоху, когда новость звучала на площади, и в этом было больше честности.