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14.10.2021 09:17
Рубрика: Digital

Чернышенко анонсировал запуск трех суперсервисов на госуслугах

Текст: Евгения Думанская
В 2022 году российское правительство собирается запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Планируется запустить сервисы "Трудовая миграция онлайн", где можно будет искать вакансии, проходить интервью и заключать трудовые договоры, "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - электронное оформление накладных, путевых листов и разрешений, а также "Цифровое строительство", где можно будет получить услуги по объектам капитального строительства на разных этапах - от подготовки до ввода в эксплуатацию.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам Чернышенко, также в будущем году планируется расширять функционал уже имеющихся суперсервисом, чтобы они были удобными для граждан. Так, к суперсервису "Поступление в вуз онлайн" будут подключены почти 100% государственных высших учебных заведений. Также планируются изменения в суперсервисе "Мое здоровье онлайн".

"Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн", - рассказал вице-премьер в беседе с ТАСС.

Суперсервис "Пенсия онлайн", согласно плану, сможет проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно. Всего за последние два года запущены 13 суперсервисов.

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