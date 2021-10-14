Чернышенко анонсировал запуск трех суперсервисов на госуслугах

В 2022 году российское правительство собирается запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Планируется запустить сервисы "Трудовая миграция онлайн", где можно будет искать вакансии, проходить интервью и заключать трудовые договоры, "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - электронное оформление накладных, путевых листов и разрешений, а также "Цифровое строительство", где можно будет получить услуги по объектам капитального строительства на разных этапах - от подготовки до ввода в эксплуатацию.

По словам Чернышенко, также в будущем году планируется расширять функционал уже имеющихся суперсервисом, чтобы они были удобными для граждан. Так, к суперсервису "Поступление в вуз онлайн" будут подключены почти 100% государственных высших учебных заведений. Также планируются изменения в суперсервисе "Мое здоровье онлайн".

"Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн", - рассказал вице-премьер в беседе с ТАСС.

Суперсервис "Пенсия онлайн", согласно плану, сможет проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно. Всего за последние два года запущены 13 суперсервисов.