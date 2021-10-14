Цифровизация сегодня - огромный ресурс для повышения эффективности системы здравоохранения и качества медицинской помощи. "РГ" обратилась к экспертам из различных областей, чтобы оценить, как меняется здравоохранение под влиянием цифровизации, какие возможности открывают цифровые сервисы и какие области это затронет в будущем.

На каких ключевых направлениях цифровизации здравоохранения достигнуты наибольшие результаты и как это влияет на дальнейшее развитие здравоохранения?

Ольга Кобякова, директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, д.м.н.: Пандемия ускорила проникновение цифровых технологий в сферу здравоохранения. В начале пандемии, в апреле 2020 года, Минздрав России создал информационный ресурс, позволяющий автоматизировать сбор данных, - регистр COVID-19. В кратчайшие сроки гражданам стали доступны новые, посвященные борьбе с COVID-19 цифровые сервисы на ЕПГУ, широкое развитие получила телемедицина, а на помощь врачам в диагностике COVID-19 пришел искусственный интеллект (ИИ). В итоге более 15 миллионов граждан воспользовались сервисами "личного кабинета" "Мое здоровье" на ЕПГУ, специалисты региональных телемедицинских центров провели более 1,4 миллиона консультаций для пациентов с COVID-19, а в московском эксперименте по внедрению ИИ в сферу здравоохранение принимает участие 21 компания-разработчик решений в этой сфере.

Кроме того, в 2020 году скорректировали паспорт федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Значимым изменением стало включение в единое цифровое пространство здравоохранения информационной системы ОМС, Росздравнадзора и частных организаций. В 2021 году на региональном уровне будет завершено внедрение подсистем, обеспечивающих централизованное хранение медицинских изображений, лабораторных исследований. Формируются электронные документы "Медицинское свидетельство о рождении" и "Медицинское свидетельство о смерти", к концу 2022 года все медицинские организации должны оформлять их только в электронном виде.

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики", к.б.н.: Всеобщая цифровизация отрасли, по сути, началась с момента внедрения системы ОМС. В те далекие годы органы управления здравоохранением вместе со страховыми компаниями решали проблемы обеспечения медицинских организаций компьютерной техникой и обучения персонала работе с программным обеспечением. Из-за отсутствия единых стандартов информатизации процессов каждый регион и даже каждое медицинское учреждение решали эти вопросы самостоятельно. В итоге в стране образовался обширный "зоопарк" решений. И эту проблему минздраву пришлось решать с первых дней утверждения федеральной программы цифровизации. Кроме того, необходимо было обеспечивать обновление техники и каналы связи. До сих пор в ряде территорий нет не только интернета, но и мобильной связи.

Электронные сервисы обеспечат переход к системе лекарственного возмещения

Сейчас вопросы цифровизации начали решаться системно. Сам термин "цифровое здравоохранение" подразумевает множество сущностей, среди которых, например, коммуникации (удаленная диагностика, дистанционное обучение, сообщества пациентов и ассоциации врачей), системы обратной связи (персонализированный мониторинг, мобильные приложения для поддержания здоровья, СМС-консультации), технологические инструменты (портативный госпиталь, системы самонаблюдения, визуализация помощи, биопринтинг и пр.). В приоритетных планах минздрава - дальнейшее развитие телемедицины, разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии риск-профилирования пациента и внедрение его цифрового помощника, обеспечение полнофункционального рабочего места врача. Важными являются также обеспечение процессов в системе лекарственной помощи - полномасштабное внедрение электронного рецепта с функцией бронирования лекарств, возможность оценки эффективности препаратов, аналитика по системе здравоохранения и лекарственному обеспечению, что позволит улучшить качество планирования закупок препаратов и обеспечит необходимую информацию для постепенного перехода к системе лекарственного возмещения.

Марина Велданова, директор Центра развития здравоохранения Школы менеджмента Сколково: Опыт регионов и организаций-лидеров показал, что цифровизация позволяет повысить доступность медицинских услуг за счет внедрения электронной записи на прием и расширить охват медуслугами.

Доступ к медицинским базам с рабочего места, персонализированные планы и новые форматы обучения помогают постоянному развитию квалификации врачей и медперсонала. Цифровизация позволяет существенно повысить скорость разработки и внедрения инновационных протоколов и лекарств. Исключение неэффективных расходов системы при повышении прозрачности информации и контроля, сфокусированное управление здоровьем населения на основе риск-профилей и сокращение затрат на рутинные операции за счет автоматизации приводят к росту эффективности системы в целом.

Мария Денисова, операционный директор компании IQVIA: В последние 5 лет мы наблюдаем технологический бум в здравоохранении на всех уровнях. Это связано прежде всего с государственными инициативами по цифровизации. Но вместе с тем и частные компании к цифровизации подталкивает как государство, вводя новые требования по интеграции данных, так и общая рыночная обстановка. Одним из явных трендов является развитие цифровых каналов коммуникации с целевой аудиторией как фармкомпаний, так и ЛПУ.

Цифровые сервисы повысят эффективность расходования ресурсов системы здравоохранения

Еще один тренд - цифровизация производства. Первый этап автоматизации, связанный с учетными системами, в России успешно пройден, второй, на наш взгляд, сейчас в самом разгаре, он связан с автоматизацией процессов управления качеством. Также у компаний есть стремление в клинических испытаниях переходить от классических моделей к гибридным или даже полностью удаленным. Это тренд, который продиктован эпидемической обстановкой.

Александр Мазуров, директор по цифровой трансформации компании "Санофи" в Евразийском регионе: Современная фармацевтическая индустрия - это не только производство лекарственных препаратов. Сейчас это скорее часть терапии. Вторая ее часть - это интегрированные решения для пациентов, помогающие повысить эффективность лечения, улучшить приверженность терапии. По данным Rockhealth.org, инвестиции в цифровые решения для здравоохранения за 2020 год в мире составили 14,6 млрд долл., а за три квартала 2021 года - более 20 млрд. А пациент сегодня уже не пассивный участник лечебно-диагностического процесса, он становится активным и самостоятельным, разрабатывая стратегию и тактику своего лечения совместно с лечащим врачом. На этом этапе цифровой экосистемы актуальны решения, которые дополняют терапию и вовлекают пациента в процесс заботы о здоровье. Например, "Санофи" запустила в РФ в декабре 2019 года пилотный проект "Норма". Это программа для людей, живущих с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, получающих инсулинотерапию (вне зависимости от производителя). Цель программы - валидировать новый интегрированный подход к управлению сахарным диабетом на территории России.

Какие сектора, которые пока не получили должного внимания, необходимо развивать активнее?

Ольга Кобякова: При высоком потенциале и возможностях ИИ в здравоохранении находится на ранней стадии развития. Эта технология содержит большой набор рисков, связанных с качеством исходных данных для разработки алгоритмов. Одним из ключевых приоритетов должно стать создание и запуск ИИ-платформы с целью разработки качественных дата-сетов, поддержка и регламентация контролирующих функций в части разработки ИИ-решений, а также создание нормативно-правовой базы для внедрения ИИ-решений в сферу здравоохранения. Во всех этих направлениях Минздрав России ведет активную работу.

Лариса Попович: Для пациентов переход к цифровым сервисам означает возможность быстрого доступа к медицинским услугам независимо от места проживания. Кроме того, повышается осведомленность пациентов и их вовлеченность в процесс лечения. Это существенно увеличивает его результативность, позволяет сделать лечение персонализированным, а значит, увеличивает эффективность расходования ресурсов здравоохранения.

Для врачей цифровые сервисы должны существенно облегчить документооборот, помочь в диагностическом процессе, координировать решение клинических проблем с другими врачами, обеспечить возможность доступа к базам данных медицинской информации и результатам клинических исследований, проходить электронное обучение и поддерживать контакты с профессиональным сообществом по всему миру.

Организаторам здравоохранения цифровизация должна обеспечить прозрачность всех процессов и улучшить качество управления.

Марина Велданова: Для решения проблем пользователей важное значение имеют прикладные сервисы и аналитика, помогающие решать конкретные задачи каждой группе пользователей - от пациента, врача и медицинской организации до страховой компании, производителя и аптеки. Эти сервисы будут эффективными при адекватной системе управления данными. Сейчас управление ими создает лишь дополнительную нагрузку на систему. Должен быть внедрен систематический подход. Ключевая цель развития такой системы - обеспечение финансирования цифровизации минимум в двукратном относительно сегодняшнего объеме на основе реального спроса на финансовые и кадровые ресурсы. При росте бюджета основными драйверами станут разработка и поддержка ПО, услуги связи и фонд оплаты труда ИТ-специалистов. Для развития этих стратегических секторов должно быть настроено соответствующее управление. Важно распределить роли между центром и регионами, выровнять уровень развития цифровизации последних, четко определить цели на национальном уровне с опорой на бюджет и компетенции и создать благоприятную для этого законодательную среду.

Анастасия Аширова, менеджер по цифровым инновациям компании Bayer: По последним исследованиям, 70 процентов врачей считают, что за дистанционными консультациями будущее. При этом основными проблемами для внедрения цифровых решений остаются недостаток финансирования, ИТ-безопасность и защита данных, нехватка квалифицированных сотрудников.

В рамках стратегии открытых инноваций Bayer с 2016 года работает в России над преодолением этих барьеров вместе с цифровыми медицинскими стартапами. За это время больше трети стартапов после акселератора G4A Moscow заключили контракты с компанией. Уровень проектов сильно вырос, особый интерес у нас вызывают решения, которые помогают врачам в диагностике и назначении лечения, а также поддерживающие пациентов. Например, в рамках работы одного из стартапов из акселератора G4A была разработана система индивидуальной оценки рисков развития гиповитаминозов беременных.

Уже очевидно, что регуляторика не поспевает за цифровыми изменениями. Как можно было бы исправить это положение?

Ольга Кобякова: С недавних пор у бизнес-сообщества появились правовые механизмы тестирования инновационных технологий, которые в силу недостаточной скорости регуляторных процессов использовать нельзя. К таким технологиям относятся искусственный интеллект, телемедицина, блокчейн. Эти правовые механизмы получили название экспериментальных правовых режимов (ЭПР). В их рамках правительство может дать право некоторым компаниям на определенной территории и на определенный срок соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Эти особенности как раз и позволят протестировать инновационные решения и ускорить их законодательное регулирование.

В нашей стране ЭПР возможны в нескольких сферах, в т.ч. в сфере здравоохранения.

Марина Велданова: В своем Послании Федеральному Собранию президент РФ поставил задачу выстроить систему здравоохранения на новой технологической базе. Однако детализация цифрового здравоохранения не закреплена федеральным документом. Проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" направлен на создание федеральной платформы медицинского документооборота и медицинских данных, а также нескольких сервисов на их базе, но не описывает видение цифрового здравоохранения в целом.

В стране есть существенный разрыв между передовыми и отстающими регионами в плане развития цифровых технологий. Какие меры необходимы для выравнивания "цифрового неравенства"?

Лариса Попович: Основным барьером для быстрой цифровизации является финансирование. Оценочный объем необходимых затрат составляет 140-150 миллиардов рублей в год, что существенно больше выделяемых сейчас бюджетов.

Сохраняется и разнобой прежних программных решений, который приходится учитывать, чтобы не ломать сложившуюся практику. Но технологическая и цифровая трансформация здравоохранения - это абсолютная неизбежность в меняющемся мире. И нашему здравоохранению придется соответствовать требованиям времени.

Ольга Кобякова: Одной из главных задач Минздрава России является разработка единых требований к региональным информационным системам и стандарта информационного взаимодействия. Стандарт в базовой функциональности упростит деятельность регионов, позволит снизить издержки и повысить скорость цифровой трансформации процессов здравоохранения.

Мария Денисова: Подобное выравнивание возможно только с помощью государства, которое может создавать достаточно мотивации и давления на игроков. Что касается частных компаний, то для них нередко вопрос развития цифровых технологий упирается в бюджет. Субсидии со стороны государства и тесная кооперация с ИТ-компаниями, работающими в области здравоохранения, могли бы также помочь в устранении разрыва.

Марина Велданова: Необходимо сегментировать регионы по уровню цифровой зрелости на основе имеющейся информации по оснащенности медработников рабочими местами, уровню внедрения МИС и ее интеграции с ЕГИСЗ, наличию электронных услуг пациентам и централизованной информационной системы. На основании проведенного анализа для регионов с низким уровнем цифровизации должен быть разработан и внедрен минимальный набор необходимых ИТ-решений с предоставлением доступа к готовым разработкам, централизованным закупкам оборудования и ПО и поддержкой на стадии внедрения. В регионах со средним уровнем цифровизации необходимо внедрить систему контроля соответствия системы и поддерживать внедрение технологически сложных решений, существующих в регионах-лидерах. Важно наладить систему обмена опытом между регионами по ИТ-решениям и эталонам внедрения.

Александр Мазуров: У пациента есть потребность быть здоровым, а не лечиться. В идеале он хочет решить свои проблемы, нажав одну кнопку, чтобы потом его "взяли за руку" и помогли: удобно, персонализированно и прозрачно. Цифровые решения должны учитывать и мнение врача, для которого новые сервисы должны упрощать работу, а не делать ее более трудоемкой. Ни одна компания или организация не смогут обеспечить такой сервис самостоятельно, поэтому поставщики медицинских услуг, фармацевтические компании, государственные организации, пациентские сообщества должны объединяться, чтобы предельно эффективно отвечать потребностям пациентов.