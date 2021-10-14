До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии

Жертвами злоумышленника, напавшего на прохожих в Норвегии, стали пять человек, еще двое ранены. Об этом сообщает местная газета Verdens Gang. "Я могу подтвердить, что погибли пять человек, а один из пострадавших - наш коллега", - сказал начальник местного полицейского участка Эйвинд Аас.

Инцидент произошел вечером 13 октября в городе Кунгсберг. Нападавший использовал лук и стрелы. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Правоохранительные органы не исключают версию теракта. При этом подчеркивается, что злоумышленник действовал в одиночку. Активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что силовики контролируют ситуацию.