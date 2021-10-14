Досрочный период ЕГЭ-2022 могут отменить

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев провел традиционную встречу с родителями школьников, где ответил на самые острые вопросы - о предстоящих экзаменах.

Возможно, в сроки ЕГЭ- 2022 будут внесены изменения исходя из ситуации с коронавирусом, которая сложится к марту. Об этом заявил на встрече с родителями школьников в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Напомним, сейчас в проекте приказа о сроках ЕГЭ три периода: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 27 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября.

- Мы ожидали, что осенью эпидемиологическая ситуация будет спокойной, но видим: этого не происходит. С большой вероятностью весной будут тоже проблемы​​​, - сказал Анзор Музаев. - Если такая ситуация сохранится, скорее всего, все досрочные экзамены будут перенесены в основную волну.

Но, по словам Музаева, опыт ковидных лет показал: вполне возможно обойтись двумя "волнами".

- Двух волн с резервными днями хватает всем, - заверил Музаев. - Кроме того, мы уже открываем пункты приема экзаменов в больницах и даже на дому, если это необходимо. Главное - вовремя подать заявку. Ничего страшного не произойдет, если досрочной волны не будет.

С 1 января 2022 года заканчивается действие постановления правительства № 440, в рамках которого можно было варьировать количество экзаменов или вовсе отменять их в связи с коронавирусом. Поэтому выпускники, готовьтесь: для получения аттестата снова нужно будет сдавать ЕГЭ по базовой математике.

- Наша позиция - вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз, - пояснил Музаев.

К обычной жизни должны вернуться те, кто сейчас в 9-м классе. Рособрнадзор рассчитывает провести итоговую аттестацию для девятиклассников - ОГЭ - в традиционном, доковидном формате.

- Когда из-за ковида девятиклассники не сдавали ОГЭ, мы заметили, что в целом снизилась мотивация школьников к учебе, - отметил Музаев. - В прошлом году было принято решение проводить два обязательных выпускных экзамена - русский язык и математику и две контрольных работы по предметам по выбору. Мотивация, конечно, повысилась, но не все отнеслись к подготовке к экзаменам с должным вниманием. Наше предложение, которое уже направлено в минпросвещения - вернуться к порядкам, которые были до ковида, то есть сдавать ОГЭ в полном объеме: 2 обязательных предмета - русский язык и математика и 2 - по выбору. Попросил бы всех учителей и учеников готовиться именно к этому.

Кстати, у нынешних десятиклассников тоже есть возможность сдать Единый госэкзамен - досрочно, уже в этом учебном году. Но в случае провала пересдать получится только обязательный предмет.

Для получения аттестата в 2022 году снова нужно будет сдавать ЕГЭ по базовой математике

- Возможность досрочно сдать ЕГЭ в 10-м классе в порядке проведения экзамена есть, - прокомментировал Анзор Музаев. - Но у школьника по всем предметам должны быть удовлетворительные оценки. А для предметов, которые он решил сдавать досрочно, необходимо подтверждение школы: что программа освоена по индивидуальному плану и полностью. Но отмечу - это всегда риск. "Завалит" экзамен по выбору - в 11-м классе пересдать уже не получится. Для обязательных предметов такой второй шанс есть.

Музаев подчеркнул: для тех, кто хочет просто попробовать свои силы, практически в каждом регионе есть Центры оценки качества образования.