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Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии со "взрослым" рейтингом

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    14.10.2021, 09:24
Текст:   Анастасия Николаева

Компания Sony Pictures купила сценарную заявку фильма "Без жестких чувств" ("No Hard Feelings") с Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх", "Пассажиры", "Голодные игры"). Молодежная комедия будет иметь "взрослый" рейтинг R, сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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Планируется, что режиссером фильма станет Джин Ступницки ("Офис", "Хорошие мальчики"), он же пишет сценарий вместе с Джоном Филлипсом ("Офис", "Новенькая"). Действие картины будет происходить в Монтоке (штат Нью-Йорк) с населением чуть больше 3 тысяч человек.

Создатели картины в своем творчестве ориентируются на фильмы "Рискованный бизнес" (1983 год) и "Очень плохая училка" (2011 год).

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