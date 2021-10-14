Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии со "взрослым" рейтингом

Компания Sony Pictures купила сценарную заявку фильма "Без жестких чувств" ("No Hard Feelings") с Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх", "Пассажиры", "Голодные игры"). Молодежная комедия будет иметь "взрослый" рейтинг R, сообщает Variety.

Планируется, что режиссером фильма станет Джин Ступницки ("Офис", "Хорошие мальчики"), он же пишет сценарий вместе с Джоном Филлипсом ("Офис", "Новенькая"). Действие картины будет происходить в Монтоке (штат Нью-Йорк) с населением чуть больше 3 тысяч человек.

Создатели картины в своем творчестве ориентируются на фильмы "Рискованный бизнес" (1983 год) и "Очень плохая училка" (2011 год).