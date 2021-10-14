Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ

Чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо хранить как минимум три года, чтобы обезопасить себя от возможных претензий со стороны управляющей компании, рассказал гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Например, управляющая компания может по ошибке предъявить иск с требованием об оплате долга, которого на самом деле лет. Также возможна ситуация, когда при смене УК предыдущая организация передает данные по платежам не в полном объеме. "В этом случае вы будете должны новой компании", - пояснил Минко в беседе с агентством "Прайм".

Поэтому рекомендуется хранить чеки и квитанции не менее трех лет - лучше немного дольше, так как "сюрприз" от УК может прийти в последний момент, и если к этому времени платежные документы уже утилизированы, доказать свою правоту будет сложно.

С электронными платежами ситуация обстоит несколько иначе, однако все же лучше сохранять подтверждения об оплате или распечатывать чеки - может случиться, что в нужный момент доступа к счету не будет.

Ранее стало известно, что ФАС утвердила тарифные "коридоры" на электроэнергию для населения на 2022 год. Тарифы повысятся с июля - либо на 5 процентов, либо до уровня предельного индекса подорожания, установленного в регионе.