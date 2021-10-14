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14.10.2021 08:37
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо хранить как минимум три года, чтобы обезопасить себя от возможных претензий со стороны управляющей компании, рассказал гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

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Например, управляющая компания может по ошибке предъявить иск с требованием об оплате долга, которого на самом деле лет. Также возможна ситуация, когда при смене УК предыдущая организация передает данные по платежам не в полном объеме. "В этом случае вы будете должны новой компании", - пояснил Минко в беседе с агентством "Прайм".

Поэтому рекомендуется хранить чеки и квитанции не менее трех лет - лучше немного дольше, так как "сюрприз" от УК может прийти в последний момент, и если к этому времени платежные документы уже утилизированы, доказать свою правоту будет сложно.

С электронными платежами ситуация обстоит несколько иначе, однако все же лучше сохранять подтверждения об оплате или распечатывать чеки - может случиться, что в нужный момент доступа к счету не будет.

Ранее стало известно, что ФАС утвердила тарифные "коридоры" на электроэнергию для населения на 2022 год. Тарифы повысятся с июля - либо на 5 процентов, либо до уровня предельного индекса подорожания, установленного в регионе.

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