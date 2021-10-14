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14.10.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, почему "Ашан" и Metro вылетели из топ-10 ретейлеров

Текст: Татьяна Карабут
Онлайн-магазины и дискаунтеры вытесняют с рынка классические гипермаркеты. Об этом говорят результаты первого полугодия 2021 года. "Ашан" и Metro вылетели из топ-10 ретейлеров по объему выручки, им на смену пришли Ozon и сеть "Светофор", следует из данных агентства INFOLine.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В частности, выручка "Ашана" снизилась на 17,3%, а выручка Metro осталась на прежнем уровне.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Укрепили свои позиции те торговые сети, которые развивали многоканальность (единая система различных каналов коммуникации с покупателем), говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его мнению, хотя Metro и ушел на 11 позицию, у этой торговой сети есть все шансы вернуться в топ-10. Благодаря тому, что 10% товарооборота уже реализуется в онлайне, они могут расти и развиваться, даже не открывая новые магазины. А другие игроки, которые почему-то решили повременить с развитием многоканальности и начали судорожно это делать уже в период пандемии, попросту опоздали.

Ротация первой десятки продолжится, уверен эксперт. И в этом смысле важно понимать, кто пришел на место "Ашана" и Metro. На 10 позиции оказалась сеть жестких дискаунтеров "Светофор", но по итогам года она упрочит свои позиции, считает Федяков.

"К этим магазинам использовать термин "жесткий дискаунтер" - большая лесть. Это магазины-склады с минимумом персонала, оборудования, но низкими ценами", - поясняет эксперт.

В России стало на треть меньше магазинов "Ашан"

Доходы населения практически не растут с 2013 года. В условиях, когда 20% населения живет ниже или около черты бедности, такие магазины получают огромную аудиторию. А пандемия, как и любой кризис, такой сильный тренд - на развитие формата жестких дискаунтеров - только усилил. Это понимают и другие торговые сети. Например, появился аналогичный проект "Доброцен". Также в этот формат дискаунтеров начинают серьезно играть крупные участники рынка, развивая под него отдельные бренды. Так, Х5 заявила, что в ближайшие три года намерена открыть 3 тыс. магазинов "Чижик".

"У Х5 есть потенциал развития таких магазинов, поскольку дискаунтеры ассоциируются с большой долей собственных торговых марок (СТМ). Это видно на примере европейских рынков. Именно СТМ позволяют контролировать цену от производства до реализации продукции. Х5 планирует, что доля СТМ-ассортимента составит 60% СТМ. Полагаю, года через три эта доля увеличится до 80%", - говорит Федяков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Маркетплейсы тоже появились не вчера, но пандемия стала катализатором роста онлайн-торговли. Ozon по итогам первого полугодия занял девятое место. А Wildberries становится крупнейшей сетью по торговле непродовольственным сегментом. Ее опережают только сети, которые торгуют продуктами - там оборачиваемость просто быстрее. И развитие онлайн-магазинов также продолжится, уверен Федяков.

Привычные гипермаркеты, впрочем, могут вписаться и в эту историю. Они уже сейчас выполняют роль магазина-склада. В отличие от обычного склада гипермаркет находится близко к потребителю, здесь установлены доступные цены, потому что у сетей достаточная закупочная сила. Поэтому для сервисов доставки продуктов это прекрасный вариант, считает эксперт. Кроме того, поддержать гипермаркеты может открытие на их площадях точек общепита.

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