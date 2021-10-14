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14.10.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили качество продаваемого в магазинах минтая

Текст: Татьяна Карабут
Мороженый минтай в России безопасный и качественный, разве что хранят его неправильно. По крайней мере, к таким выводам пришли специалисты Роскачества, проверив 15 образцов рыбы по 36 показателям.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Миф о том, что рыба заражена личинками, не подтвердился - минтай оказался безопасным, без живых личинок паразитов, опасных для здоровья", - заверили в организации.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Однако в трех марках специалисты все же нашли неживые личинки цестод (группа паразитических червей). Это не является нарушением технического регламента, но не соответствует требованиям стандарта Роскачества.

При этом минтай замораживался свежим. Если рыба какое-то время хранится без заморозки, в ее мышечной ткани образуются летучие азотистые соединения. В проверенных образцах превышений норм обнаружено не было. Нет в минтае и химических веществ вроде полифосфатов, которые помогают удерживать в рыбе влагу. Содержание их в рыбе оказалось ниже нормы.

Впрочем, минтая одной из марок неоднократно замораживали и размораживали. Рыбу еще семи марок, скорее всего, заморозили не сразу или была нарушена холодовая цепь.

По данным Росрыболовства, минтай - самая массовая по объему добычи рыба в нашей стране. В ведомстве отметили, что при сравнительно невысокой цене относительно других тресковых рыб мороженый минтай не только безопасный и качественный товар, но и полезный. В минтае содержится Омега-3, витаминами группы В и D, а количество белка в 100 г продукта составляет от 14% до 17%.

Дальневосточный минтай добывается в холодных водах северной части Тихого океана, перерабатывается и замораживается сразу после вылова в море на борту траулера или на береговом заводе в течение нескольких часов. Это позволяет сохранить и донести до потребителя все полезные свойства этой рыбы, а также гарантировать ее безопасность и качество, пояснил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Фото: iStock
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Он считает, что дальневосточный минтай - одна из самых недооцененных рыб на российском рынке, особенно с учетом невысокой стоимости и высоких пищевых качеств. По оценкам Ассоциации, емкость внутреннего рынка минтая составляет порядка 125-130 тыс. тонн. Большая часть потребления приходится именно на мороженый минтай. Наблюдается рост спроса на филе и фарш минтая. Сегодня доля минтая в "рыбной корзине" среднестатистического потребителя - 9-10%, однако это далеко не предел, считает эксперт.

По его мнению, на внутреннем рынке у дальневосточного минтая большие перспективы прежде всего за счет развития внутренней переработки, наращивания выпуска потребительской продукции и полуфабрикатов. Огромный потенциал на внутреннем рынке у пасты сурими (рыбный фарш), которая выпускается из минтая и используется для производства широкой линейки готовой продукции.

По данным Ассоциации, в 2020-2021 годах отпускные цены на минтай в порту Владивосток серьезно снизились - в первом квартале 2020 года цена на мороженый минтай без головы была на уровне 100-110 рублей за кг, в начале 2021 года опустилась до 60-65 рублей за кг и по сей день стабильна. Цены рыбаков на филе минтая стабильны три года подряд и находятся в пределах 205-210 рублей за кг.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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