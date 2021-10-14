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14.10.2021 11:56
Рубрика: Культура

Элтон Джон установил новый рекорд Великобритании со своим "вечным хитом"

Текст: Александр Алексеев
Сэр Элтон Джон установил новый рекорд Великобритании. Достижение это и вправду удивительное и завидное для других звезд - именно Элтон Джон стал первым артистом, чьи треки попадали в топ-10 Великобритании на протяжении шести десятилетий! Впервые это произошло в 1971 году, с песней Your Song (тогда у нее было 7-е место). А теперь случилось уже и в сентябре 2021 года, с хитом Cold Heart. Как раз в начале шестого десятилетия успешной карьеры певца, композитора и пианиста.
Фото: gettyimages Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: OLLE LINDEBORG/EPA
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Песню Cold Heart Элтон Джон написал и впервые исполнил в 1984 году. Она и тогда стала хитом. А сейчас певец исполнил ее с модной английской певицей косовского происхождения - Дуа Липой. В чуть измененной версии, с упругими электронными битами и задорными подпевками Дуа Липы и мужчин бэк-вокалистов. Но с теми же страдальческими, печальными интонациями и эмоциональным надрывом - своим фирменным исполнительским приемом.

И теперь Cold Heart (Pnau Remix) занимает уже 2-е место в британском хит-параде, причем, с каждой неделей все ближе поднимаясь к его вершине.

Кстати

Элтон Джон стал единственным музыкантом, чьи песни попадали в Top-10 британского хит-парада в течение шести десятилетий. Но его достижение еще сможет повторить другой британский певец - Клифф Ричард, которому 14 октября исполнился 81 год, причем он продолжает свою романтичную певческую карьеру. Да и американская певица Шер, которой пока "только" 75…

Остальные артисты, которые в течении пяти десятилетий попадали в Top-10 хит-парада Великобритании, увы, уже ушли из жизни: Элвис Пресли, Майкл Джексон и Дэвид Боуи.

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