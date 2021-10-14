Евразийский экономический союз может ввести свой налог на углерод

"Что касается конкретных инструментов стимулирования и инструментов доступа на рынок, аналогичных или близких тем, которые внедряет Евросоюз, в этом плане решений пока никаких не принято, они обсуждаются и будут вырабатываться исходя из конкретной ситуации, - сказал Андрей Слепнев. - Решения, которые будут приниматься в ЕАЭС, будут основаны на принципах Всемирной торговой организации и ее нормах, а также учитывать лучшие практики, которые сейчас активно нарабатываются во всем мире".
На заседании Высшего евразийского совета было принято важное заявление по вопросам сотрудничества в рамках климатической повестки, добавил министр. Главы государств отметили важность решения задачи технологической трансформации, которая связана с энергопереходом, добавил он. В частности, по словам Андрея Слепнева, речь шла об обмене технологиями и их доступностью. Кроме того, обсудили развитие различных зеленых видов энергии и низкоуглеродной энергетики, включая водородные проекты, атомную энергию, гидрогенерацию, эффективное использование традиционных источников энергии.
"Речь шла и о других технологических решениях в самых разных сферах: транспорте, ЖКХ, сельском хозяйстве", - продолжил Андрей Слепнев. Много внимания было уделено выбору практического инструментария для сотрудничества государств в сфере углеродной повестки: учета эмиссий, поддержки климатических проектов, нацеленных на сокращение выбросов и их поглощение. В целом министр считает, что унификация системы углеродных единиц ЕАЭС - необходимое условие для функционирования единого рынка и развития кооперации между странами.
"В настоящее время вырабатываются конкретные меры и механизмы для взаимодействия государств-членов с тем, чтобы работа в рамках климатической повестки действительно внесла ожидаемый существенный вклад в решение глобальных задач по климату, и вместе с тем - стимулировала экономическое развитие, а также создавала новые зоны для кооперации торговли и научно-технического обмена", - заключил Андрей Слепнев.