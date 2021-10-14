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14.10.2021 18:17
Рубрика: Общество

Евразийский экономический союз может ввести свой налог на углерод

Текст: Алексей Дуэль
Возможность введения Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) инструментов трансграничного углеродного регулирования, аналогичных или близких тем, которые применяет Евросоюз, допустил член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос "РГ" после завершения заседания высшего евразийского совета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Что касается конкретных инструментов стимулирования и инструментов доступа на рынок, аналогичных или близких тем, которые внедряет Евросоюз, в этом плане решений пока никаких не принято, они обсуждаются и будут вырабатываться исходя из конкретной ситуации, - сказал Андрей Слепнев. - Решения, которые будут приниматься в ЕАЭС, будут основаны на принципах Всемирной торговой организации и ее нормах, а также учитывать лучшие практики, которые сейчас активно нарабатываются во всем мире".

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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На заседании Высшего евразийского совета было принято важное заявление по вопросам сотрудничества в рамках климатической повестки, добавил министр. Главы государств отметили важность решения задачи технологической трансформации, которая связана с энергопереходом, добавил он. В частности, по словам Андрея Слепнева, речь шла об обмене технологиями и их доступностью. Кроме того, обсудили развитие различных зеленых видов энергии и низкоуглеродной энергетики, включая водородные проекты, атомную энергию, гидрогенерацию, эффективное использование традиционных источников энергии.

"Речь шла и о других технологических решениях в самых разных сферах: транспорте, ЖКХ, сельском хозяйстве", - продолжил Андрей Слепнев. Много внимания было уделено выбору практического инструментария для сотрудничества государств в сфере углеродной повестки: учета эмиссий, поддержки климатических проектов, нацеленных на сокращение выбросов и их поглощение. В целом министр считает, что унификация системы углеродных единиц ЕАЭС - необходимое условие для функционирования единого рынка и развития кооперации между странами.

"В настоящее время вырабатываются конкретные меры и механизмы для взаимодействия государств-членов с тем, чтобы работа в рамках климатической повестки действительно внесла ожидаемый существенный вклад в решение глобальных задач по климату, и вместе с тем - стимулировала экономическое развитие, а также создавала новые зоны для кооперации торговли и научно-технического обмена", - заключил Андрей Слепнев.

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