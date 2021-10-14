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14.10.2021 19:14
Рубрика: Экономика

ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Средний уровень наценок на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизился на 5,8%. В октябре этот показатель составил 16,4% против 22,2% в августе, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Фото: Геннадий Аносов/ РГ
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"Средние наценки на мясную продукцию в крупнейших сетях в наблюдаемом периоде колебались в пределах от трех до 38%, на овощи - от нуля до 48%. Вместе с тем в отдельных торговых сетях ФАС России продолжает выявлять случаи установления высоких наценок на овощи и мясную продукцию, достигающих 50% и выше", - отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ФАС в еженедельном режиме анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Отдельное внимание уделяется сетям, которые занимают доминирующее положение (доля на рынке - более 35%) в том или ином муниципальном образовании.

Кроме того, ФАС проводит внеплановые проверки производителей мясной и плодоовощной продукции, а также розничных торговых сетей.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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