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14.10.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

Фигурантку "санитарного дела" осудили на один год ограничения свободы

Текст: Тимофей Борисов

Сегодня Преображенский суд Москвы вынес очередной обвинительный приговор по так называемому "санитарному делу". На скамье подсудимых была глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Ранее по этому делу приговоры были вынесены еще нескольким фигурантам.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 14 октября 2021 года Васильева А.Е. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год". - сообщили в пресс-службе суда.

При этом там разъяснили, что ограничение свободы в соответствии со ст. 53 УК РФ не означает нахождение в тюрьме или колонии. Васильевой судом предписано не покидать место постоянного проживания с 10 часов вечера до 6 часов утра. При этом она не может самовольно изменить это место проживания без согласия специально уполномоченного на это госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Она также не имеет права покидать Москву, где живет сейчас. Ей запрещено посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и участие в них.

Кроме того, он два раза в месяц обязана являться в специализированный госорган для регистрации.

Напомню, что фигурантов "санитарного дела" заподозрили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, в то время, когда в Москве были введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

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