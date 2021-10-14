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14.10.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в семи регионах 14 сторонников и финансистов террористов

Текст: Иван Егоров

В Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях сотрудники ФСБ задержали 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации "Хайат Тахрир аш- Шам", действующей на территории Сирии.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, установлена их причастность к ресурсному обеспечению боевиков деньгами на идеологической основе. На кадрах оперативного видео показано изъятая при обысках религиозно-экстремистская литература, а также телефоны, компьютеры и банковские карты с которых шли переводы боевикам.

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