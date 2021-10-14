Исследование: Средний возраст немцев вырос с начала этого века на пять лет

Средний возраст жителей Германии на сегодня составляет 44,6 года. Это на пять лет больше, чем было в 1990 году.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг Всеобщей ассоциацией страховой деятельности данные обработки сведений от земельных статистических ведомств страны.

Правда, если посмотреть по отдельным населенным пунктам, то здесь обнаруживается порой серьезный контраст. Например, в восьми округах (исключительно восточных) из 401, в которых проводились исследования, этот показатель равнялся 50 годам.

Значительная амплитуда отмечается и в отдельных городах. Если в самом "старом" городе Зуль средний возраст жителей составляет 51 год, то в самом "молодом" Хайдельберге - 40,7 лет.

В целом же жители университетских городов и процветающих мегаполисов значительно моложе. Еще в начале девяностых годов столь разительного возрастного перепада не наблюдалось, отмечается в документах ассоциации.

Так или иначе, но очевидно, что Германия, отмечает газета Welt, продолжает стареть. Виной тому исследователи предполагают растущую продолжительность жизни и снижающуюся рождаемость. К примеру, по имеющимся данным, если в 2015 году в стране проживали 4,7 миллиона человек старше 80 лет, то сегодня их насчитывается 5,9 миллиона.

Тут, вероятно, прав один из читателей Welt, который то ли в шутку то ли всерьез заметил: эта добрая новость может привести к тому, что пенсионный возраст в стране перешагнет 70-летний рубеж.