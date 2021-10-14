Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в праздновании 25-летия создания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Торжественное собрание состоится 18 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, состоявшемся на полях Третьего Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

- Сегодня Дом русского зарубежья имени Солженицына - это важнейший духовный и интеллектуальный центр по продвижению русского наследия за рубежом, - отметила она. - Ну и, конечно, очень полезная площадка для плодотворного диалога соотечественников во всем мире.

Напомним, Дом русского зарубежья был создан в 1996 году в Москве на базе библиотеки-фонда "Русское Зарубежье", когда супруги Солженицыны передали ей 750 рукописей воспоминаний, составляющих Всероссийскую мемуарную библиотеку, положив таким образом начало архивному собранию Дома. В прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе Дома русского зарубежья был открыт музей, и сегодня "музейно-архивный комплекс сочетает в себе функции библиотеки, научно-издательского и культурно-просветительского центра".

Кстати

На следующий день, 19 октября Сергей Лавров примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

- Тематика нынешнего форума - "Глобальная встряска XXI: человек, ценности, государство, - напомнила Мария Захарова. - В мировом развитии сейчас немало противоречивых тенденций, есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами на этой авторитетной площадке, которая существует уже 20 лет и активно развивается.