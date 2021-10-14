Законопроект Хабаровского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 113 936 189,04 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 90 358 332,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 23 577 857,04 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 23 381 136,52 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 114 453 153,87 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Хабаровского края (далее - край) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 60 022 583,66 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 317 900,00 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета в сумме 516 964,83 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 117 137 947,09 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 120 861 311,22 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 93 185 748,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 96 849 838,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 23 952 199,09 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 24 011 473,22 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2023 год в сумме 23 951 799,09 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 24 011 073,22 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 117 137 947,09 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 948 192,62 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 120 861 311,22 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 323 950,82 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 59 879 529,03 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 317 900,00 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 59 812 126,73 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 317 900,00 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" установить, что:

1) в доходы краевого бюджета зачисляются:

а) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам субъектов Российской Федерации: налогу на имущество предприятий, налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов;

б) доходы от оказания краевыми казенными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, доходы от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, а также иные неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

2) в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов края зачисляются задолженность и перерасчеты по сбору за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам: налогу на рекламу, курортному сбору, целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов края от налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4. Нормативы отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет краевыми государственными унитарными предприятиями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, получившим в отчетном финансовом году доходы в виде арендной платы за пользование краевым государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 65 процентов.

Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 20 процентов.

2. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, указанным в части 1 настоящей статьи, направившим в отчетном финансовом году не менее 80 процентов чистой прибыли на финансирование вложений в объекты основных производственных средств, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 10 процентов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить в составе общего объема расходов краевого бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам края, не включенным в государственные программы края направлениям деятельности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на очередной финансовый год (далее - непрограммные направления деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону;

4) распределение по главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 21 421 096,75 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 352 339,23 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21 142 004,65 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства края на 2022 год в сумме 1 057 989,82 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 966 908,40 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 907 925,93 тыс. рублей;

7) объем Резервного фонда края на 2022 год в сумме 365 823,21 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 377 270,23 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 392 104,61 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда края на 2022 год в сумме 5 635 245,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 843 080,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 034 654,00 тыс. рублей;

9) объем бюджетных ассигнований, зарезервированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края, на 2022 год в сумме 14 692,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 531,08 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 16 531,08 тыс. рублей;

10) объем бюджетных ассигнований, зарезервированных на обеспечение повышения оплаты труда работников бюджетной сферы края, на 2022 год в сумме 1 563 410,72 тыс. рублей;

11) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий края по возможным гарантийным случаям в 2022 году в сумме 29 462,50 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17 561,67 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 11 846,67 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2022 год в сумме 948 764,18 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 583 469,46 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 375 884,10 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 9 к настоящему закону.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2022 год в размере 1,016, на 2023 год в размере 1,014 и на 2024 год в размере 1,008.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений края по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений края полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в сумме 63,28 рубля на одного жителя, на 2023 год в сумме 65,88 рубля на одного жителя и на 2024 год в сумме 68,58 рубля на одного жителя.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений края по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений края полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в сумме 33,41 рубля на одного жителя, на 2023 год в сумме 34,78 рубля на одного жителя и на 2024 год в сумме 36,21 рубля на одного жителя.

3. Утвердить объем иных дотаций на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, начисленных платежей за оказанные коммунальные услуги муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления муниципальных образований края на 2022 год в сумме 4 016 514,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 167 910,02 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 165 115,01 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 10 к настоящему закону.

Порядок предоставления иных дотаций, указанных в настоящей части, устанавливается Правительством края.

4. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 259 916,77 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 472 964,19 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 682 457,52 тыс. рублей, в том числе на исполнение городским округом "Город Хабаровск" функций административного центра Хабаровского края в соответствии с Законом края от 23 апреля 1996 года № 43 "О статусе города Хабаровска - административного центра Хабаровского края" на 2022 год в сумме 25 991,68 тыс. рублей.

Установить, что в 2022 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются в следующих случаях:

возникновения в течение текущего финансового года выпадающих доходов местных бюджетов, обусловленных объективными причинами;

возникновения в течение текущего финансового года дополнительных расходов местных бюджетов, обусловленных предупреждением ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) ликвидацией их последствий;

в связи с осуществлением городским округом "Город Хабаровск" функций административного центра Хабаровского края;

в иных случаях, установленных нормативным правовым актом Правительства края.

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов устанавливается Правительством края.

5. Утвердить объем иных дотаций из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на 2022 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 778,31 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 261,00 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам:

1) на 2022 год в сумме 5 262 946,00 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 095 481,59 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 134 357,36 тыс. рублей.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

8. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:

1) обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2022 год в сумме 198 409,04 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему закону;

2) организации доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы на 2022 год в сумме 8 500,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 500,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 500,00 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему закону;

3) обеспечению питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, на 2022 год в сумме 1 662,15 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 662,15 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 662,15 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему закону;

4) повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных организаций на 2022 год в сумме 626 115,81 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему закону, на 2023 год в сумме 676 023,10 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему закону и на 2024 год в сумме 724 039,76 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему закону;

5) обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год в сумме 176 577,61 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 122 327,94 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 114 493,13 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему закону;

6) реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2022 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему закону;

7) обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на 2022 год в сумме 33 438,14 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 36 751,69 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 38 320,33 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему закону;

8) финансовому обеспечению мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2022 год в сумме 981 300,72 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 924 763,84 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 920 386,94 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему закону;

9) созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), на 2022 год в сумме 17 430,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 300,05 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 398,92 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему закону;

10) поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае, на 2022 год в сумме 10 697,45 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 661,29 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 661,29 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему закону.

9. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:

1) поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах на 2022 год в сумме 16 673,45 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 609,93 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 736,90 тыс. рублей;

2) капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год в сумме 114 504,18 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 99 908,22 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 93 030,09 тыс. рублей;

3) комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства на 2022 год в сумме 192 575,34 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 192 600,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 123 686,37 тыс. рублей;

4) осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2023 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500,00 тыс. рублей;

5) предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 2022 год в сумме 313 260,70 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 309 747,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 180 000,00 тыс. рублей;

6) реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2022 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей;

7) капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год в сумме 1 587 769,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 941 281,90 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 967 605,00 тыс. рублей;

8) проведению мероприятий туристической (событийной) направленности на 2022 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

9) организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на 2022 год в сумме 2 700,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 072,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 891,35 тыс. рублей;

10) проведению мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год в сумме 2 500,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей;

11) выполнению комплексных кадастровых работ на 2022 год в сумме 804,36 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 647,07 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 608,96 тыс. рублей;

12) созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2022 год в сумме 11 341,86 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 127,02 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 127,02 тыс. рублей;

13) поддержке пчеловодства на 2022 год в сумме 987,08 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 866,46 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 815,42 тыс. рублей;

14) оказанию поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок на 2022 год в сумме 8 758,04 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 779,07 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 262,01 тыс. рублей;

15) поддержке садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на 2022 год в сумме 3 784,40 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 321,95 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 126,29 тыс. рублей;

16) реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год в сумме 379 993,49 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 374 837,15 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 410 188,52 тыс. рублей;

17) возмещению части затрат по сохранению поголовья северных оленей на 2022 год в сумме 1 363,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 197,14 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 126,64 тыс. рублей;

18) развитию сельскохозяйственной кооперации на 2022 год в сумме 9 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 778,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 261,00 тыс. рублей;

19) реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 42 614,36 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

20) разработке градостроительной документации муниципальных образований края на 2022 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей;

21) обеспечению первичных мер пожарной безопасности в целях реализации мероприятий по приобретению пожарных резервуаров на территории муниципальных образований Хабаровского края на 2022 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей;

22) поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2022 год в сумме 3 844,16 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 348,88 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 348,88 тыс. рублей;

23) обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год в сумме 10 728,42 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 728,42 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 728,42 тыс. рублей;

24) поддержке отрасли культуры на 2022 год в сумме 115 079,93 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70 775,75 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 70 775,75 тыс. рублей;

25) реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности на 2022 год в сумме 90 046,51 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 87 631,51 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 86 609,78 тыс. рублей;

26) проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципальных образований Хабаровского края на 2022 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей;

27) обеспечению первичных мер пожарной безопасности в целях реализации мероприятий по организации оповещения населения о пожаре на 2022 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 500,00 тыс. рублей;

28) увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2022 год в сумме 4 348,13 тыс. рублей;

29) развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях на 2022 год в сумме 15 714,59 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19 938,87 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 764,52 тыс. рублей;

30) реализации мероприятий по установке в муниципальных образовательных организациях систем автоматической пожарной сигнализации на 2022 год в сумме 5 000,29 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 389,25 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 130,74 тыс. рублей;

31) реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций на 2022 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 778,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 261,00 тыс. рублей;

32) реализации мероприятий по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

33) реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2022 год в сумме 7 142,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 916,45 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 332,40 тыс. рублей;

34) предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий на 2022 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей.

35) реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2022 год в сумме 45 524,55 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 39 726,33 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 37 607,78 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края:

1) на 2022 год в сумме 19 711 628,31 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 20 173 491,20 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 19 607 983,27 тыс. рублей.

11. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти края, установленных:

1) Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на 2022 год в сумме 45 578,50 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему закону;

2) Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на 2022 год в сумме 11 156,20 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему закону;

3) Законом Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2022 год в сумме 28 467,43 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 28 505,63 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 27 641,14 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему закону;

4) Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" на 2022 год в сумме 99 329,56 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 99 534,35 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 99 692,99 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему закону;

5) Законом Хабаровского края от 26 октября 2005 года № 306 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" на 2022 год в сумме 9 640,38 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 109,83 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 400,44 тыс. рублей согласно приложению 28 к настоящему закону;

6) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета" на 2022 год в сумме 20 783,38 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 635,46 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 522,50 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему закону;

7) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 319 "О наделении органов местного самоуправления Николаевского муниципального района Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Хабаровского края" на 2022 год в сумме 2 194,96 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 194,96 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 194,96 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему закону;

8) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 143 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" на 2022 год в сумме 1 364 496,76 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 364 496,76 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 364 496,76 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему закону;

9) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" на 2022 год в сумме 2 447 758,24 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 447 758,24 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 447 758,24 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему закону;

10) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" на 2022 год в сумме 1 186 403,54 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему закону, на 2023 год в сумме 1 211 682,33 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему закону и на 2024 год в сумме 1 150 829,98 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему закону;

11) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" на 2022 год в сумме 24 773,13 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 24 773,13 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 24 773,13 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему закону;

12) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 276 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда" на 2022 год в сумме 16 371,74 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 371,74 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 16 371,74 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему закону;

13) Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" на 2022 год в сумме 22 411,54 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 411,54 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 411,54 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему закону;

14) Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" на 2022 год в сумме 35 397,46 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 31 562,66 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 703,71 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему закону;

15) Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 года № 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" на 2022 год в сумме 45 307,73 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45 307,73 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 45 307,73 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему закону;

16) Законом Хабаровского края от 11 марта 2015 года № 42 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)" на 2022 год в сумме 431 587,95 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 431 587,95 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 431 587,95 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему закону;

12. Утвердить распределение субвенций согласно подпункту 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Закону Хабаровского края от 18 декабря 2019 года № 42 "О субвенциях из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях":

1) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год в сумме 10 332 955,90 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 916 778,60 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 512 025,80 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему закону;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2022 год в сумме 3 587 013,91 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 498 780,29 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 400 264,66 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему закону.

13. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) на 2022 год в сумме 249 826,97 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 130 420,52 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 122 718,51 тыс. рублей.

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на:

1) предоставление грантов муниципальным образованиям края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края, по развитию территориального общественного самоуправления на 2022 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 87 780,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 82 610,00 тыс. рублей;

2) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам края в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе по увеличению налогового потенциала, на 2022 год в сумме 23 401,97 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 012,22 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 695,16 тыс. рублей;

3) финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований края в области образования на 2022 год в сумме 12 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 216,90 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 674,05 тыс. рублей;

4) поощрение муниципальных образований края за достижение наилучших значений показателей развития отрасли культуры на 2022 год в сумме 2 565,00 тыс. рублей;

5) создание виртуальных концертных залов на 2022 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

6) предоставление грантов муниципальным образованиям края на реализацию молодежных проектов, инициируемых муниципальными образованиями края, на 2022 год в сумме 9 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 411,40 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 739,30 тыс. рублей.

7) премирование победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований края на 2022 год в сумме 1 860,00 тыс. рублей.

14. Утвердить объем субвенций, предоставляемых Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях, на 2022 год в сумме 2 674,40 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 841,66 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 841,66 тыс. рублей.

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2022 год в сумме 14 000,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 000,00 тыс. рублей.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Определить общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2022 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2022 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2023 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2024 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в абзаце первом настоящей части, в размере 0,1 процента годовых.

2. Установить, что обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований края по возврату бюджетных кредитов и уплате процентных платежей по ним, указанных в части 1 настоящей статьи, не предусматривается.

Порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам устанавливается Правительством края.

3. Установить, что Правительство края вправе провести в 2022 году реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований края в отношении бюджетных кредитов, выданных из краевого бюджета для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, при соблюдении следующих основных условий:

1) отсутствие у муниципального образования края возможности своевременного погашения бюджетного кредита, подтвержденное в соответствии с правилами (основаниями, условиями и порядком) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам);

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности, предусматривающих возможность ее досрочного погашения, а также обязательства муниципального образования края по погашению задолженности ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности в течение 2023 - 2027 годов;

3) взимание платы за пользование средствами краевого бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированных денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований края в отношении бюджетных кредитов, выданных из краевого бюджета, устанавливаются Правительством края.

Статья 8. Предоставление государственных гарантий края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить программу государственных гарантий края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 44 к настоящему закону.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 45 к настоящему закону.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга края на 2022 год в сумме 2 487 241,98 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 133 842,30 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 788 894,40 тыс. рублей.

Статья 10. Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 46 к настоящему закону.

Статья 11. Особенности исполнения краевого бюджета

1. В ходе исполнения краевого бюджета изменения в сводную бюджетную роспись вносятся министерством финансов края без внесения изменений в настоящий закон:

1) в случае изменения принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

2) в случае распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами края и непрограммными направлениями деятельности) и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края;

3) на сумму экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края;

4) на сумму экономии по использованию в текущем финансовом году и плановом периоде бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в соответствующем финансовом году на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе (группе и подгруппе) видов расходов классификации расходов бюджетов не превышает 10 процентов;

5) в случае использования остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, источником формирования которых являются средства федерального бюджета целевого характера (включая бюджетные кредиты), безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, безвозмездные поступления от государственных организаций;

6) в случае исполнения представлений (предписаний) органа (должностного лица), осуществляющего государственный финансовый контроль;

7) в случае изменения расходных обязательств края и (или) принятия нормативных правовых актов Губернатора края и Правительства края;

8) в случае изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, и иных безвозмездных поступлений;

9) на сумму, не превышающую остатков не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

10) на сумму экономии субвенций местным бюджетам, сложившейся в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

11) на сумму выплат, сокращающих дефицит краевого бюджета и (или) долговые обязательства края за счет экономии бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на возмещение расходов на погребение в случае смерти государственного гражданского служащего края, в том числе после выхода его на пенсию с государственной гражданской службы края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на их содержание;

13) в случае доведения федеральными органами исполнительной власти, которым как главным распорядителям средств федерального бюджета утверждены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых в краевой бюджет передаются Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств краевого бюджета;

14) на сумму средств, уплаченных заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов регионального уровня, поступивших сверх объемов, утвержденных настоящим законом;

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выплаты, осуществляемые на основании частей 3.1, 3.2 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статей 178, 318 Трудового кодекса Российской Федерации, лицам, уволенным соответственно из государственных органов края, казенных учреждений края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств краевого бюджета;

16) в случае распределения в соответствии с решением Правительства края бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями;

17) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям средств краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение судебных актов;

18) в случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в установленном порядке на основании решения министерства финансов края о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов;

19) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обслуживание;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью оперативных работников Противопожарной службы Хабаровского края и спасателей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету Правительства края по гражданской защите;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между государственными учреждениями края в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета, на основании решения Правительства края о создании, ликвидации, реорганизации государственных учреждений края;

22) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита краевого бюджета в ходе исполнения краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

23) на сумму средств в объеме остатка субсидий, предоставленных в 2020 году краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, образовавшегося в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также остатка субсидий указанным учреждениям на иные цели, в отношении которого в установленном порядке не подтверждено наличие потребности в направлении данных субсидий на те же цели в 2021 году;

24) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах;

25) на сумму средств, направляемых на проведение специальной оценки условий труда по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников органов государственной власти края, работников краевых государственных учреждений в пределах средств, поступивших на указанные цели из Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

26) на сумму средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

27) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства края, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, безвозмездных поступлений от государственных организаций, для исполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

28) в случае изменения перечня краевых адресных инвестиционных проектов в части объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета;

29) в случае создания или переименования главного распорядителя средств краевого бюджета;

30) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных субсидий, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

31) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим законом;

32) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе в форме межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края (за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований края, распределение которых утверждается настоящим законом), в целях осуществления расходов, обеспечивающих достижение целей, целевых показателей и выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета;

33) на сумму средств, направляемых на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств краевого бюджета, в пределах средств, поступивших на указанные цели из страховых компаний (обществ);

34) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета на предоставление субсидии юридическим лицам на текущий финансовый год.

35) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

36) в случае перераспределения объемов бюджетных ассигнований между выплатами денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством граждан, и выплатой вознаграждения опекунам или попечителям.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в следующих случаях:

1) транспортного обслуживания населения края в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении;

2) производства сельскохозяйственной продукции (работ, услуг);

3) строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития края;

4) осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития края;

5) разработки и обустройства объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма;

6) оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в крае;

7) создания и (или) развития индустриальных (промышленных) парков;

8) оказания мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, гражданам, привлекаемым для трудоустройства из других субъектов Российской Федерации;

9) оказания гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг края, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа);

10) распространения продукции средств массовой информации посредством телевизионного вещания и (или) радиовещания на территории края;

11) сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

12) предоставления дошкольного образования;

13) выполнения работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования (эксплуатации) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности;

14) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, находившихся в краевой государственной собственности на дату приватизации первого жилого помещения в них, в которых на указанную дату требовалось проведение капитального ремонта;

15) оборудования (оснащения) рабочих мест для приема на работу инвалидов;

16) оказания дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

17) предоставления краевой государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории края;

18) оказания услуг по социальной реабилитации поставщиками, включенными в реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в крае;

19) предоставления тепловой энергии населению по регулируемым ценам (тарифам);

20) предоставления электрической энергии населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного энергоснабжения;

21) формирования уставного фонда краевого государственного унитарного предприятия;

22) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

23) развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

24) предоставления отдельным категориям граждан жилищных (ипотечных) кредитов по льготной процентной ставке.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета, предусмотренных настоящей частью, утверждается Правительством края.

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в краевой бюджет, используются на цели, указанные при их перечислении.

4. Доходы от погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, зачисленные на лицевые счета краевых бюджетных учреждений, открытые им в территориальном органе Федерального казначейства, после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах перечисляются ими в доход краевого бюджета.

Для учета в доходах краевого бюджета доходов, указанных в настоящей части, применяется код классификации доходов бюджета, используемый для учета доходов от аренды имущества, переданного в оперативное управление казенным учреждениям.

5. Установить, что объем суммы согласованных министерством финансов края решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в краевой бюджет, платежей за использование краевого государственного имущества и решений о предоставлении рассрочки оплаты за реализованное краевое государственное имущество не должен превышать 1 процента утвержденного на текущий финансовый год объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета с учетом переходящих платежей по решениям, согласованным до 1 января текущего финансового года.

6. Остатки средств краевого бюджета на начало текущего финансового года:

1) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов краевого бюджета текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, утверждается Правительством края.

Установить, что главные распорядители средств краевого бюджета принимают решения о передаче в 2022 году Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю полномочий получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце первом настоящей части.

8. Установить, что в 2022 году средства, полученные в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, направляются на покрытие дефицита краевого бюджета в порядке и размере, установленных Правительством края.

9. Общий объем средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, определяется на основании предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) края исходных данных о планируемых объемах комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов, включенных в перечень кадастровых кварталов, утвержденный правовым актом уполномоченного Правительством края органа исполнительной власти края, и расчета стоимости таких работ, исходя из их содержания и объема, в порядке, установленном Правительством края.

Распределение средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, осуществляется между муниципальными районами (городскими округами) края, прошедшими отбор в порядке, установленном Правительством края.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края И.В.Зикунова







