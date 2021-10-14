Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали

С 14 октября главная туристическая мекка Индонезии - остров Бали - снова начнет принимать туристов. Но не всех из стран. В списке только Китай, Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Новая Зеландия. В этих странах - низкое количество случаев заражения коронавирусом.

Власти Индонезии также сократили с 8 до 5 дней обязательный карантин для прибывающих на остров. На Бали туристы смогут остановиться в 35 сертифицированных гостиницах. В этих отелях соблюдаются все предписанные минздравом меры эпидемиологической безопасности.

Глава офиса министерства туризма Индонезии по острову Бали Путу Астава сообщил, что еще не поступали заявки от авиакомпаний, желающих летать на Бали. "Никакой информации о каких-либо прибывающих 14 октября на Бали международных рейсах у нас нет", - сказал он (цитата по РИА Новости).