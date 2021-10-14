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14.10.2021 02:35
Рубрика: Общество

Исполнилось 29 лет МТРК "Мир"

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", информационный центр СНГ, все эти годы обеспечивающая мир новостями из жизни Содружества, как и все мы, живет все эти месяцы в условиях пандемии. Но это не мешает "Миру" функционировать на неизменно высоком технологическом и творческом уровне.
В эфире "Мир 24" постоянно идет обмен новостями из разных стран СНГ Фото: РИА Новости В эфире "Мир 24" постоянно идет обмен новостями из разных стран СНГ Фото: РИА Новости
В эфире "Мир 24" постоянно идет обмен новостями из разных стран СНГ Фото: РИА Новости

О том, как живет сегодня телерадиокомпания, мы поговорили с ее председателем Радиком Батыршиным.

Фото: Сергей Куксин
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Радик Ирикович, какие изменения внесла пандемия в вашу работу?

Радик Батыршин: Только технологические: чтобы не подвергать даже минимальному риску здоровье сотрудников, мы закупили необходимое оборудование как для обеспечения работы на удаленке, так и для безопасной работы в офисе. Сейчас на удаленной работе у нас остаются около 80% сотрудников, и квартиры журналистов стали настоящими мини-студиями, в их домашних компьютерах теперь есть все необходимое и для записи качественного звука, и для монтажа. Каждый наш журналист обучен монтировать и может самостоятельно создать полноценный новостной материал.

Немалые деньги были выделены на обработку помещений и оборудования, ПЦР-тестирование и вакцинацию для всех сотрудников. Внутри здания мы по-прежнему не отказываемся от масок и перчаток, ведь телевидение и радио - это же много кнопок, на которые нажимают самые разные люди. Мы соблюдаем все санитарные меры, при том, что у нас вакцинировано 96 процентов сотрудников - то есть все, кроме имеющих медотводы.

И в этих условиях в 2020 году среднесуточная продолжительность просмотра увеличилась у "Мира" почти на 25 процентов. А по итогам 9 месяцев 2021 года уже выросла на 16 процентов, несмотря на общую тенденцию падения "телесмотрения".

Такие цифры говорят о возросшем спросе на профессиональную подачу информации - а ведь уже шли разговоры, что классическое ТВ умирает и потребитель начинает больше ориентироваться на блогеров.

Радик Батыршин: Эти разговоры преждевременны. Ковид влечет за собой кризис не только экономический, но и моральный, в такой атмосфере неосторожное слово может и убить. Профессиональная журналистика - это прежде всего ответственность, проверка информации, а вовремя сказанное слово может, напротив, и сил придать. В эфире "Мир 24"идет обмен новостями из стран СНГ, где работают наши журналисты, и только у нас, например, прошла новость, что в Таджикистане вакцинация обязательна, а не добровольна. И там практически не фиксируется случаев заболевания. А где еще вы видели сюжет о том, что целый десант наших врачей высадился в Узбекистане - помогать узбекским коллегам тестировать тех, кто едет работать на российских стройках?

Цифры говорят о возросшем спросе на профессиональную подачу информации

У "Мира" сейчас одна из главных тем - 30-летний юбилей СНГ, который будет отмечаться в декабре.

Радик Батыршин: Да, конечно. Мы сняли серию фильмов под названием "Независимость. Миссия выполнима". Были прямые трансляции с мероприятий, проводимых в наших странах, с парадов и торжественных собраний. Мы взяли первое и пока единственное интервью на русском языке у президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В филиалах делали свои проекты, такие как, например, "Ровесники независимости" - очерки о людях, которым в этом году тоже исполнилось 30. На Радио "Мир" вышел проект "Символы содружества", культурно-просветительские программы, сделанные силами каждой из стран. Для нас юбилей - не только повод оглянуться в прошлое, но и оценить, что может сделать Содружество, чтобы люди в наших странах чувствовали себя одной семьей.

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Стартовал новый телесезон - у "Мира" каждый из них имеет свое имя...

Радик Батыршин: Сезон называется "Мир ярких впечатлений", ведь именно этого нам всем сейчас не хватает. Яркие впечатления дарят зрителям и вечерняя линейка программ - интеллектуальные викторины "Слабое звено", "Назад в будущее", "Игра в кино", "Всемирные игры разума", и новые сюрпризы. В эфире стало больше чемпионов: помимо 3-кратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой к команде "Мира" примкнули экс-чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Николай оказался классным ведущим для главной премьеры сезона "Исторический детектив", а Олег будет вести новый проект "Лихие 90-е".

В этом году "Мир" получил полтора миллиона подписчиков в YouTube.

Радик Батыршин: YouTube-канал "Мир 24" стал обладателем "Золотой кнопки" - награды, которой удостаиваются YouTube-каналы, чья аудитория достигла и превысила миллион подписчиков. А на канал главного тележурнала СНГ с Екатериной Абрамовой "Вместе" подписалось свыше 100000 человек - это "Серебряная кнопка". В целом, количество просмотров на нашем хостинге выросло на 240%. Вокруг интернет-ресурсов мы и строим экосистему МТРК "Мир" - она должна стать средой, откуда не хочется уходить.

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