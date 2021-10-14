Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы

Проведенное в Аргентине исследование показало, что бустерный укол российской однокомпонетной вакцины против СОVID-19 "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ. Такие данные Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал в официальном Twitter аккаунте вакцины.

"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - отмечается в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник Лайт", который фактически является первым компонентом "Спутника V", защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины. Он пояснил, что в ходе пострегистрационных исследований "Спутника Лайт" в Аргентине, его эффективность применения у пожилых граждан составила в этой стране 78,6-83,7%.