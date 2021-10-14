Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума

Гостей третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ) поприветствовала актриса Юлия Пересильд, которая работает над борту МКС над съемками художественного фильма.

"Я могу вам сказать с абсолютной убежденностью, что мы, женщины, можем все, мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время", - сказала актриса-космонавт.

По ее словам, космос помогает понять, в чем состоит миссия женщины на Земле. "Миссия наша в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету", - заявила Пересильд.

Участницы форума встретили ее выступление аплодисментами. "Мы просто гордимся такими женщинами - смелыми, мужественными", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая председательствует на ЕЖФ.