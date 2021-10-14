Из паспортов граждан РФ решили убрать графу о личном коде

Министерство внутренних дел России исключило из паспорта гражданина РФ графу о личном коде человека, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

"Что касается предложения внести изменения в основной документ гражданина РФ уникального идентификационного номера, то хотелось бы отметить, что только в текущем году, 15 июля, постановлением правительства было внесено изменение, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ", - сказал Манаенков на "круглом столе" в Совете Федерации об электронном взаимодействии между ведомствами.

Чиновник отметил, что этот нормативно-правовой акт был согласован с Министерством финансов.

Напомним, что в рамках пилотного проекта планируется начать выдавать электронные паспорта в Москве в конце 2021 года. Сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре их выдачи и применения, а также оборудованию, необходимому для оформления таких документов.