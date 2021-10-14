Кабмин ФРГ подтвердил соблюдение Россией контрактов на поставки газа

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст подтвердил, что у немецкого правительства нет претензий к Москве по поводу поставок газа. Об этом депутат заявил агентству ТАСС.

По словам Эрнста, ранее он направил в кабмин Германии запрос о том, "есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов". "Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос", - подчеркнул немецкий политик.

"У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств", - признали в Берлине.

При этом скорейший запуск трубопровода "Северный поток - 2", по мнению Эрнста, "наверняка может привести к увеличению предложения на европейском газовом рынке и тем самым способствовать снижению цен" на энергоносители.