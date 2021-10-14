Кабмин выделит еще 28 млрд рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Правительство выделит еще более 28 миллиардов рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Их у нас по всем регионам свыше двух с половиной миллионов. С начала года на эти цели мы уже направили регионам более 270 миллиардов рублей из федерального бюджета", - подчеркнул глава кабмина.

Ежемесячную поддержку получают малообеспеченные семьи. Размер выплаты зависит от дохода и может составлять 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.