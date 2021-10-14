Кардиолог назвал опасные симптомы, при которых нужно обратиться к врачу

Болезни сердца уже несколько десятилетий остаются главной причиной смертности во всем мире, а в последние годы врачи отмечают, что они значительно "помолодели" - инфаркт в 30-35 лет перестал быть редкостью, рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.

Он посоветовал раз в год посещать кардиолога и проходить обследование, чтобы сохранить здоровье сердца. Также стоит знать симптомы, при которых за медицинской помощью нужно обратиться немедленно - они могут говорить об остром состоянии.

Не рекомендуется откладывать визит к врачу при снижении толерантности к нагрузке - если обычные физические и эмоциональные нагрузки стали хуже переноситься. Поводом для тревоги является повышение артериального давления, а также головокружения, предобморок и обморок при незначительной нагрузке или в состоянии покоя.

Нельзя игнорировать боль в области сердца - ощущение, что на грудь положили камень и стало сложно дышать, или будто сердце "сжимают". Также следует обратиться за помощью, если возникает боль в затылке или ощущение давящей боли по всей голове.

"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа, прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта", - предупредил Ардашев в беседе с агентством "Прайм".