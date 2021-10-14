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Карта коронавирусных ограничений в регионах России

Карта коронавирусных ограничений в регионах России

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах разная. Соответственно, отличаются и меры реагирования.

На основе информации региональных оперштабов мы сделали карту, где вы можете посмотреть существующие ограничения для каждого региона. Также есть информация о вакцинации сотрудников различных сфер, собранная на основе документов управлений Роспотребнадзора.

Информация о вводимых и снимаемых ограничениях постоянно обновляется.

Общее количество выявленных случаев и в региональном разрезе можно посмотреть на инфографике ниже. Вы можете выбрать интересующий вас регион.

А здесь вы можете сравнить динамику распространения COVID-19 в разных регионах. Одновременно можно выбрать до 10 регионов.

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