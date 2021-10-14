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14.10.2021 01:24
Рубрика: Экономика

Каждый десятый работающий москвич - самозанятый

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Число зарегистрированных самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек - в городе сейчас работает каждый четвертый плательщик налога на профессиональный доход в стране. Кроме того, доля самозанятых достигла 10% от трудоспособного населения столицы. Чаще всего такой статус выбирают репетиторы, таксисты, курьеры, маркетологи и многие другие.

"Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, - 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", - объясняет заммэра столицы Наталья Сергунина.

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И правда, еще несколько лет назад никаких самозанятых не было. Репетиторы и фотографы, частные сантехники и владельцы съемных квартир работали, что называется, в тени. Все расчеты с ними велись напрямую, налогов никто не платил. Парадокс, но не радовалось такому положению вещей не только государство, но и сами самозанятые. Формально они были безработными, а значит, не могли получить кредит на выгодных условиях, да и зарабатывать больше не получалось.

"Большинство крупных и легальных компаний предпочитают работать по официальному договору и не сотрудничают с физлицами, - объясняет "РГ" самозанятый SMM-специалист Анна Корицына. - Я даже задумалась об оформлении ИП, но мне показалось это слишком невыгодным - нужно помимо налогов платить страховые взносы. С самозанятым все проще- статус получаешь через приложение "Мой налог", там же ведешь расчеты".

Так что неудивительно, что самозанятых ежемесячно становится больше на 30-35 тысяч человек. На этом зарабатывает и городской бюджет. "Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 миллиарда рублей в виде налога на профессиональный доход, - говорит заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Это в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей".

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