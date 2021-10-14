Комитет по информационным технологиям расширяет границы

Четвертое, заключительное в этом году, заседание комитета по информационным технологиям (далее - Комитет) было масштабным как по количеству участников, так и перечню заявленных тем для обсуждения.

Для присоединившихся к Комитету коллег из Республики Казахстан и Республики Молдова, а также для постоянных членов состоялась презентация всего пакета IT-сервисов, направленных на оптимизацию деятельности ОКУПов.

Открывая встречу, заместитель генерального секретаря Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Григорий Туринцев обратил внимание на то как важно держать руку на пульсе современных технологий в сфере права интеллектуальной собственности.

"Внедрение таких решений как n`RIS, Hypergraph, FONMIX Monitoring позволяет ОКУПам освободить себя от рутинной работы по сбору статистики использования произведений для корректного распределения вознаграждения, посвятив время совершенствованию отрасли, которая сейчас находится на пике своего развития".

В дополнение к представленной на втором и третьем заседании Комитета информации о возможностях применения программно-технических решений экосистемы IPChain, руководитель проектов IPChain Владислава Корнева рассказала о преимуществах Hypergraph.

"Hypergraph - гибко настраиваемое программное обеспечение для ОКУПов, система для регистрации прав, сбора отчетов, распределения вознаграждения и взаимодействия с правообладателями. Он позволяет автоматизировать деятельность обществ по части работы как с авторскими, так и со смежными правами", - пояснила эксперт.

Сервис включает в себя четыре связанных между собой модуля: АСУС-автоматизированную систему управления сборами для взаимодействия с разными видами пользователей; модуль для регистрации правообладателей - СУПР; модуль СРО, предназначенный для расчета и распределения вознаграждения; ЛКП - личный кабинет правообладателя - где правообладатель сможет ознакомиться с данными по выплатам и начислениям, а также отчетными документами.

Также Владислава Корнева отметила, что Hypergraph - не просто отдельный сервис, с ним интегрированы такие решения как FONMIX, FONMIX Monitoring. Являясь узлами сети IPChain, они автоматически отправляют статистику использования в IPChain, облегчая ОКУПам задачу по обеспечению прозрачности статистики и распределения справедливого вознаграждения.

Еще два узла сети IPChain - цифровая платформа IPEX и краудлендинговая платформа CO-FI - помогают уже создателям контента разрешить финансовые вопросы: управлять и монетизировать объекты интеллектуальной собственности.

Если на третьем заседании Комитета краудлендинговая платформа CO-FI была презентована достаточно ярко и подробно, то биржа интеллектуальной собственности IPEX вышла на первый план в рамках Комитета впервые, несмотря на трехлетнее существование на рынке.

По словам коммерческого директора платформы IPEX Виктории Лысиковой, платформа позволяет совершать сделки с любыми видами объектов интеллектуальной собственности: будь то музыка, фотографии, тексты, видео, софт. На данный момент на платформе ведется полноценная работа с музыкальными произведениями и фонограммами, но до конца 2021 года типы объектов будут расширяться.

При разработке платформы IPEX за основу были взяты запросы и проблемы именно музыкальной индустрии. В части лицензирования музыки процедура совершения сделок требует привлечения большого количества ресурсов, посредников, что в итоге выливается в длительный и дорогостоящий процесс: поиск правообладателя, проведение переговоров, подготовка договора и закрывающих документов, контроль оплаты, отгрузка контента.

IPEX полностью автоматизирует процесс покупки и продажи прав, соединяя авторов, правообладателей и пользователей объектов напрямую без посредников. Платформа позволяет найти объект, проверить авторство, договориться об условиях сделки, подписать договор без оформления бумажных экземпляров, оплатить и получить сам объект для использования. Раньше для этого требовались менеджеры, юристы, бухгалтеры, контролеры по исполнению договора. Сейчас для совершения сделок достаточно одного компетентного лица с каждой стороны, что существенно экономит ресурсы и время.

Каждое из представленных решений является прикладным, оценить которое может только практика. По словам участников Комитета и организаций-членов ЕАКОП - РАО и Кыргызпатента - уже внедривших решения в свою деятельность, использование сервисов позволило оптимизировать работу как всей организации, так и отдельных участников - создателей произведений, дав импульс увеличению авторских сборов с учетом коммерциализации продвижения контента.

Подводя итоги встречи, заместитель генерального секретаря ЕАКОП Григорий Туринцев отметил важность взаимного обмена информацией, которая уже сейчас дает возможности национальным авторам развиваться на новых рынках, получать необходимые сервисы онлайн и пользоваться трансграничными решениями.